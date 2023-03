Börsenplätze RWE St.-Aktie:



38,55 EUR -1,46% (22.03.2023, 16:51)



38,53 EUR -1,03% (22.03.2023, 16:37)



DE0007037129



703712



RWE



RWNFF



RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.03.2023/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Aktie des Versorgers RWE komme auch nach einem starken Ausblick und der Aussicht auf mehr Dividende im kommenden Jahr nicht richtig in Fahrt. Noch immer bewege sich der DAX -Titel am unteren Bereich der Seitwärtsrange der vergangenen Monate. Die Analysten würden allerdings die Aussagen des Konzerns am Dienstag loben.Nach den bereits bekannten starken vorläufigen Zahlen sei der Ausblick für 2023 nun überraschend robust gewesen, so Analyst Olly Jeffery von Deutsche Bank Research. Die Prognose im Geschäft mit Wasser, Biomasse und Gas deute darauf hin, dass sich die Konsensschätzungen dafür für 2024 als zu konservativ erweisen könnten. Er rate "buy" mit Kursziel 50,00 Euro.Auch Louis Boujard von Oddo BHF habe die besser als erwarteten Zahlen und den Ausblick gelobt - vor allem hinsichtlich Offshore-Windenergie. Er rate deshalb weiter "outperform", habe das Kursziel aber von 57,50 auf 51,00 Euro gesenkt. Hintergrund: Höhere Kapitalkosten in seinem Bewertungsmodell."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass die Aktie bald wieder Richtung Mehrjahreshoch bei 43,97 Euro steigt - und mit dem Ausbruch darüber dann auch ein neues starkes Kaufsignal generieren kann, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RWE-Aktie. (Analyse vom 22.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link