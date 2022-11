Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,31 EUR +0,19% (24.11.2022, 14:53)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

41,22 EUR +0,41% (24.11.2022, 14:39)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktie könnte wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken - AktienanalyseDie Stromerzeugung aus Wind und Sonne bleibe trotz der geplanten Gewinnabschöpfung voraussichtlich rentabel, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF).Für das Ansehen der Branche könnten sich die Pläne sogar als Gewinn erweisen. Zu diesen Ergebnissen komme eine Untersuchung der Unternehmensberatung Aurora Energy Research. Die Autoren würden davon ausgehen, dass die Kappungsgrenze für frei finanzierte Anlagen bei 138 Euro pro Megawattstunde (MWh) eingezogen werde. Mehreinnahmen der Betreiber würden zu 90 Prozent abgeschöpft. Damit würden die Betreiber der Anlagen kurzfristig zwar erhebliche Einnahmen verlieren, angesichts der zeitlichen Befristung seien die Auswirkungen dieser Obergrenze auf die Wirtschaftlichkeit aber "überschaubar" und die meisten Anlagen seien profitabel geblieben. Die Einbußen hätten sich auf 32 bis 55 Prozent der Einnahmen belaufen, wobei subventionierte Anlagen wegen der schärferen Obergrenzen wesentlich stärker betroffen seien als nicht subventionierte und Photovoltaik mehr als Windkraft."Auf die langfristige Wirtschaftlichkeit der Anlagen, ob subventioniert oder nicht, hat das kaum Auswirkungen", sage Lars Jerrentrup, einer der Autoren der Studie. Für die Atom- und Braunkohlekraftwerke hätte die Gewinnabschöpfung ebenfalls nur moderate Folgen: "Viele dieser Kraftwerke können überhaupt nur deshalb mehr Einnahmen generieren, weil ihre Laufzeiten politisch gewollt verlängert wurden." Die Zusatzgewinne der Betreiber würden durch die Abschöpfung lediglich begrenzt.Angesichts dessen könnte die RWE-Aktie wieder verstärkt in den Fokus der Anleger rücken, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Schon in den vergangenen Tagen hätten die Papiere des Stromproduzenten, der zunehmend auf die Energiequellen Wind und Sonne setze, wieder nach oben gedreht. Die Regelungen bezüglich der britischen Übergewinnsteuern für Produzenten Erneuerbarer Energie seien für RWE günstiger als von ihm erwartet ausgefallen, so Analyst Mark Freshney von der Credit Suisse in einer Studie. Der Experte habe seine Schätzungen für das operative Ergebnis in den Jahren 2023 und 2024 erhöht. Zudem sei das Kursziel von 47 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen worden. Auf aktueller Kursbasis errechne sich daraus ein Potenzial von fast 19 Prozent. (Ausgabe 46/2022)Börsenplätze RWE St.-Aktie: