Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,18 EUR +2,47% (24.10.2022, 16:37)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,06 EUR +3,14% (24.10.2022, 16:23)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Die Berg- und Talfahrt der RWE-Aktie der vergangenen Tage setze sich am Montag fort. Zu Wochenbeginn führe RWE den DAX aber mit einem deutlichen Plus von mehr als vier Prozent an. Die fallenden Gaspreise und einmal mehr Rückenwind von Analystenseite würden dem Titel in die Karten spielen.Tiefere Gaspreise wären angesichts der politischen Pläne rund um einen Strom- und Gaspreisdeckel für die gesamte Versorgerbranche begrüßenswert. RWE werde von den Verwerfungen zwar weit weniger getroffen als etwa der vor der Verstaatlichung stehende Uniper-Konzern. Doch vor allem die Debatte um eine Übergewinnsteuer bei der Stromerzeugung habe zuletzt immer wieder auf die Kurse gedrückt - auch hier könnten dauerhaft niedrigere Gaspreise für eine Entspannung sorgen.Positive Nachrichten seien auch von der UBS gekommen. Analyst Sam Arie habe zwar das Kursziel leicht von 47,50 auf 46,00 Euro reduziert, bleibe aber optimistisch und habe das "buy"-Rating bestätigt. RWE verfüge über ein sehr attraktives Portfolio aus erneuerbaren und konventionellen Energiequellen und könnte den Ergebnisausblick anheben, so der Experte. Hinzu kämen eine starke Bilanz, ein gutes Management und eine konservative Bewertung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RWE St.-Aktie: