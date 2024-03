Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 46,50 Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 07.03.2024 36,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 06.03.2024 52,50 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 05.03.2024 46,50 Buy Berenberg Andrew Fisher 01.03.2024 40,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 21.02.2024 50,00 Underweight Barclays Peter Crampton 05.02.2024 52,00 Buy UBS Wanda Serwinowska 26.01.2024 46,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 26.01.2024 59,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 26.01.2024 55,00 Outperform RBC Capital Markets Alexander Wheeler 26.01.2024 60,00 Overweight Morgan Stanley Robert Pulleyn 11.12.2023



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,95 EUR +0,95% (13.03.2024, 08:20)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

31,48 EUR -0,13% (12.03.2024)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsoffensive Growing Green trägt RWE maßgeblich zum Gelingen der Energiewende und zur Dekabonisierung des Energiesystems bei. Für das Unternehmen arbeiten weltweit rund 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 30 Ländern. Im Bereich Erneuerbare Energien ist RWE bereits heute eines der führenden Unternehmen.



In den Jahren 2024 bis 2030 wird RWE weltweit 55 Milliarden Euro in Offshore- und Onshore-Wind, Solarenergie, Speichertechnologien, flexible Erzeugung und Wasserstoffprojekte investieren. Bis zum Ende der Dekade wächst das grüne Portfolio des Unternehmens auf mehr als 65 Gigawatt an Erzeugungskapazität. Es wird perfekt ergänzt um den globalen Energiehandel. RWE dekarbonisiert ihr Geschäft im Einklang mit dem 1,5-Grad-Reduktionspfad und steigt 2030 aus der Kohle aus. Bis 2040 wird RWE klimaneutral sein. Ganz im Sinne des Purpose - Our energy for a sustainable life. (13.03.2024/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 45,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 14.03.2024 die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Januar zu entnehmen ist, hätten das Geschäft mit Erneuerbaren Energien sowie der Energiehandel RWE 2023 noch stärker angetrieben als in Aussicht gestellt. 2024 dürfte es aber weniger gut laufen. "Vor dem Hintergrund der in den letzten Wochen deutlich gesunkenen Energiepreise an den europäischen Großhandelsmärkten erwartet RWE derzeit für 2024 ein geringeres Ergebnis, das an der unteren Bandbreite des Ergebniskorridors liegt, den das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag am 28. November 2023 vorgestellt hat", habe es vom Unternehmen geheißen.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte 2023 um 33 Prozent auf knapp 8,4 Milliarden Euro gestiegen sein und damit die eigene Prognose von 7,1 bis 7,7 Milliarden Euro übertroffen haben. Das sei auch etwas mehr, als die von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfassten Experten im Mittel erwartet hätten. Das Dividendenziel für das Geschäftsjahr 2023 bleibe unverändert bei 1,00 Euro je Aktie.Im Kerngeschäft, zu dem die Stromerzeugung durch Wind- und Solaranlagen, Laufwasser-, Pumpspeicher-, Biomasse- und Gaskraftwerke sowie der Energiehandel zählen würden, dürfte 2023 ein bereinigter operativer Gewinn von fast 7,7 Milliarden Euro herausgekommen sein,. Für das bereinigte Nettoergebnis 2023 gehe RWE von 4,5 Milliarden Euro aus. Damit lägen auch diese beiden Werte deutlich über den Unternehmenszielen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Robert Pulleyn, Analyst von Morgan Stanley, den Titel in einer Studie vom 11.12.2023 weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 50,00 auf 60,00 Euro angehoben. Versorger dürften den Gesamtmarkt 2024 abhängen, so der Branchenexperte in einem Ausblick auf das Jahr 2024. Er habe dies mit attraktiven Bewertungen, weiter steigenden Gewinnerwartungen, Defensivqualitäten, politischer Unterstützung und dem historisch guten Lauf bei sinkender Anleiheverzinsung begründet. Sollten die Zinsen wider Erwarten doch steigen, zahlten sich die Defensivqualitäten besonders aus. Pulleyn habe RWE als bevorzugtes "Erneuerbare-Energien-Play" hervorgehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: