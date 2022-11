Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 55,00 Buy Berenberg Andrew Fisher 07.11.2022 54,00 Overweight Barclays Peter Crampton 31.10.2022 46,00 Buy UBS Sam Arie 23.10.2022 53,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 20.10.2022 53,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 19.10.2022 54,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 19.10.2022 44,50 Outperform Credit Suisse Mark Freshney 13.10.2022 60,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 13.10.2022 54,00 Buy Deutsche Bank James Brand 12.10.2022 60,00 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 03.10.2022 50,00 Outperform RBC Capital Markets John Musk 02.10.2022

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,91 EUR +0,31% (09.11.2022, 10:59)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

38,96 EUR +0,46% (09.11.2022, 10:44)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (09.11.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 44,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG wird am 10.11.2021 seine Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 13.10.2022 weiterhin auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel von 60,00 Euro wurde bestätigt. Gandolfi sehe angesichts der Energiekrise und steigender Zinsen ein komplett verändertes Umfeld für Anleger in der europäischen Versorgerbranche. Er bevorzuge den "Norden" gegenüber dem "Süden", weil hier finanzstärkere Länder mit ihren Preisbremsen in puncto Bezahlbarkeit von Energie die Spielregeln komplett ändern könnten. Zudem setze er auf Unternehmen mit starken Bilanzen und Profiteure der Elektrifizierung. Vor diesem Hintergrund würden Gandolfis Favoriten RWE, E.ON, SSE, Engie und Orsted heißen. Enel gehöre ebenfalls zu seinen bevorzugten Werten, aber aus anderen Gründen als die zuvor genannten Titel.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der Credit Suisse und liegt bei 44,50 Euro. Analyst Mark Freshney hat den Titel in einer Analyse vom 13.10.2022 weiterhin mit "outperform" bewertet. Die für Januar nächsten Jahres in Großbritannien geplante Einführung eines Gesetzes, um die Einnahmen von Stromerzeugern wegen der stark gestiegenen Gaspreise zu begrenzen, stelle den größten Eingriff in den Markt seit 2001 dar, so Freshney. Dadurch würden 2023 wohl 15 Milliarden Pfund an Übergewinn abgeschöpft. Die Aktien des auch im Vereinigten Königreich tätigen Unternehmens RWE seien sein bevorzugter Wert in der Branche. Die Essener hätten ihre Geschäftsaktivitäten breit gestreut, und in den USA biete das Geschäft mit erneuerbaren Energien Wachstumsmöglichkeiten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?