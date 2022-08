Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 52,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 12.08.2022 53,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 11.08.2022 53,00 Overweight Barclays Peter Crampton 11.08.2022 47,50 Buy UBS Sam Arie 11.08.2022 60,00 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 11.08.2022 60,00 Conviction Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 11.08.2022



Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

42,76 EUR -0,21% (22.08.2022, 08:30)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

43,08 EUR +0,40% (19.08.2022)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (22.08.2022/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 44,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 11.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. August zu entnehmen ist, profitiere der Energiekonzern von den Bestrebungen zu mehr Klimaschutz und erneuerbarer Energieerzeugung. RWE werde dieses Jahr mehr als fünf Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Portfolios investieren. Das seien 30 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Damit würde RWE sein durchschnittliches Jahresziel bereits im ersten Jahr erreichen, nachdem der -Konzern im vergangenen November seine Strategie bis 2030 vorgestellt habe. Demnach wolle RWE bis zum Ende des Jahrzehnts pro Jahr durchschnittlich fünf Milliarden Euro brutto in das Kerngeschäft investieren.Im ersten Halbjahr hätten der Kapazitätszubau und bessere Windverhältnisse bei RWE dazu geführt, dass rund 20 Prozent mehr Strom aus Erneuerbaren Energien habe erzeugt werden können als im Vorjahreszeitraum.Die Essener hätten bereits Ende Juli vorläufige Zahlen für den Zeitraum bis Ende Juni vorgelegt, diese seien nun bestätigt worden. Ebenso wie die bereits zu diesem Zeitpunkt erhöhte Prognose. Treiber sei auch im ersten Halbjahr RWEs Kerngeschäft gewesen, in dem der Konzern die Bereiche Windkraft an Land und auf See, Solar, Energiehandel sowie Wasser, Biomasse und Gas bündele.Die niedrigste Kursprognose für die RWE-Aktie kommt von der UBS und liegt bei 47,50 Euro. Analyst Sam Arie hat den Titel in einer Analyse vom 11.08.2022 weiterhin mit "buy" bewertet. Die endgültigen Zahlen des Versorgers hätten den Eckdaten entsprochen, so der Analyst. Neue Nachrichten zu Russland und dem Bereich erneuerbarer Energien stellten sich unterdessen günstig dar. Die Bilanz bleibe äußerst robust.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: