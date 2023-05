Kursziel

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 54,00 Overweight Barclays Peter Crampton 12.05.2023 58,50 Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 12.05.2023 53,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 11.05.2023 50,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 11.05.2023 53,00 Outperform RBC Capital Markets Alexander Wheeler 11.05.2023 49,00 Buy UBS Sam Arie 11.05.2023 52,50 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 11.05.2023



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (22.05.2023/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 58,50 oder 49,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 11.05.2023 ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. Mai zu entnehmen ist, sei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber EBITDA) von RWE im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 0,6 auf 2,8 Milliarden Euro gestiegen. 2,3 Milliarden Euro habe das Kerngeschäft beigesteuert. Auf Jahressicht erwarte das Management aus dem Segment einen Ergebnisbeitrag von 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro. Im Gesamtkonzern sollten im Tagesgeschäft 5,8 bis 6,4 Milliarden Euro verdient werden.Auch dank Unternehmenszukäufen habe RWE bereits im abgelaufenen Quartal seine mittelfristigen Wachstumsambitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien übertroffen. Das Portfolio sei im Vergleich zum Jahresende 2022 um 4,9 Gigawatt (GW) auf 34 GW gewachsen. Würde der Konzern nun keinerlei Projekte mehr veräußern, hätte er schon jetzt sein eigentlich bis 2030 gestecktes Ausbauziel erreicht: Bis dahin solle das Portfolio auf 30 GW wachsen. Finanzchef Markus Müller wolle das Ziel deshalb auf einem Kapitalmarkttag Ende des Jahres auf den Prüfstand stellen. Er sei "sehr positiv", das anvisierte Ziel zum Ausbau der Kapazitäten an Erneuerbaren Energien zu übertreffen.In den ersten drei Monaten des Jahres habe RWE acht Milliarden Euro in die Hand genommen, um sein Portfolio auszubauen. Mit 6,3 Milliarden Euro sei der größte Teil auf die Übernahme der US-Solarfirma Con Edison Clean Energy Businesses entfallen. Bis 2030 wolle RWE weitere Milliarden in den Ausbau stecken, das meiste Geld solle in Batteriespeicher, sowie Solar- und Windenergie fließen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Alberto Gandolfi, Analyst von Goldman Sachs, den Titel in einer Studie vom 12.05.2023 weiterhin mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 56,00 auf 58,50 Euro angehoben. Der Analyst habe die Schätzungen für 2023 und 2024 um rund 7% nach oben geschraubt. Beim Stromerzeuger gebe es höhere Beiträge von älteren Aktivitäten, ein Trend, der gegenwärtig in der gesamten Branche zu beobachten sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: