Kursziel

RWE-Aktie

(EUR) Rating

RWE-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 48,50 Outperform Bernstein Research Deepa Venkateswaran 17.11.2023 51,00 Outperform RBC Capital Markets Alexander Wheeler 15.11.2023 45,00 Buy Jefferies Ahmed Farman 15.11.2023 51,00 Buy Deutsche Bank Olly Jeffery 15.11.2023 54,00 Overweight J.P. Morgan Vincent Ayral 15.11.2023 49,50 Buy Goldman Sachs Alberto Gandolfi 14.11.2023 54,00 Overweight Barclays Peter Crampton 14.11.2023 51,00 Kaufen DZ BANK Werner Eisenmann 14.11.2023 48,00 Buy UBS Sam Arie 14.11.2023

Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,93 EUR -0,03% (23.11.2023, 08:07)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

37,96 EUR -0,26% (22.11.2023)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade mehr als 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden.



RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Bis 2030 will das Unternehmen aus dem Energieträger Kohle aussteigen. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: Klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life. (23.11.2023/ac/a/d)







Essen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der RWE St.-Aktie (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, Nasdaq OTC-Symbol: RWNFF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 54,00 oder 45,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur RWE St.-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Energiekonzern RWE AG hat am 14.11.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 14. November zu entnehmen ist, habe der Energiekonzern in den vergangenen Monaten insbesondere vom Ausbau seines Portfolios zur Erzeugung von Strom und dem Handel mit Energie profitiert. Dabei habe RWE besser abgeschnitten als von den Analysten erwartet. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie bereinigt um Sonder- und Einmaleffekte (ber EBITDA) sei in den neun Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um über 80 Prozent auf fast 6,2 Mrd. Euro gestiegen. Über 90% davon seien aus dem Kerngeschäft gekommen. Das Management habe seine Jahresprognose bestätigt.Demnach erwarte RWE 2023 weiterhin ein operatives Ergebnis von 7,1 bis 7,7 Mrd. Euro. 6,3 bis 6,9 Mrd. Euro sollten im Kerngeschäft erzielt werden, zu dem der Konzern die Stromerzeugung durch Wind- und Solaranlagen, Laufwasser-, Pumpspeicher-, Biomasse- und Gaskraftwerke zähle sowie den Energiehandel.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der RWE-Aktie anbetrifft, hat Peter Crampton, Analyst von Barclays, den Titel in einer Studie vom 14.11.2023 weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel von 54,00 Euro wurde bestätigt. Der Energieversorger habe sehr gut abgeschnitten, so der Analyst. Insofern und auch angesichts positiver Kommentare des Managements in der Telefonkonferenz mit Analysten dürfte RWE weiterhin große Aufmerksamkeit bei den Investoren genießen. Zudem könnten die Essener ihre Jahresziele erhöhen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur RWE-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur RWE-Aktie auf einen Blick: