Börsenplätze RWE St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,07 EUR +0,28% (29.07.2022, 15:10)



XETRA-Aktienkurs RWE St.-Aktie:

40,15 EUR +0,83% (29.07.2022, 14:56)



ISIN RWE St.-Aktie:

DE0007037129



WKN RWE St.-Aktie:

703712



Ticker-Symbol RWE St.-Aktie:

RWE



NASDAQ OTC-Symbol RWE St.-Aktie:

RWNFF



Kurzprofil RWE AG:



Die RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF), Essen, ist mit ihren beiden operativen Geschäftsfeldern, der konventionellen Stromerzeugung und dem Energiehandelsgeschäft, unverzichtbar für das Funktionieren des Energiesystems und für die Versorgungssicherheit in Europa. Ihr drittes Standbein ist die Mehrheitsbeteiligung an der innogy SE, einem der führenden Energieunternehmen des Kontinents. Mit ihren drei Bereichen Erneuerbare Energien, Netz & Infrastruktur sowie Vertrieb adressiert innogy die Anforderungen einer modernen Energiewelt. In dieser Aufstellung sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des RWE Konzerns auf allen Stufen der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette aktiv. (29.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RWE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RWE AG (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) unter die Lupe.Mit einer massiven Anhebung der Prognose habe der Versorger in dieser Woche überzeugt. Die RWE-Aktie habe daraufhin wieder Fahrt aufgenommen und sei über die 40-Euro-Marke geklettert. Doch das Ende der Fahnenstange sollte auf dem aktuellen Niveau noch nicht erreicht sein. Die Experten würden deutlich höhere Kurse für möglich halten.Selten sei das Votum so eindeutig gewesen. Elf Experten hätten ihre Einschätzung seit der neuen Prognose von RWE überarbeitet, alle elf würden zum Kauf raten. Zudem würden die Kursziele allesamt über dem derzeitigen Kursniveau liegen.Am vorsichtigsten sei dabei noch die Credit Suisse mit einem fairen Wert von 44,50 Euro. Noch deutlich mehr Luft nach oben sähen etwa Stifel oder die DZ BANK mit Kurszielen von 55,00 respektive 53,00 Euro. Im Durchschnitt liege das Ziel der elf Experten bei 49,30 Euro. Das entspreche auf dem gegenwärtigen Kursniveau einem Potenzial von 24 Prozent.Anleger können auf dem aktuellen Niveau weiter zugreifen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Ein neues Mehrjahreshoch bleibe das erste Ziel. (Analyse vom 29.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link