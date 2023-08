schwierigere Umfeld auf den Investitionsmärkten zurückzuführen ist. Am anderen Ende der Skala weisen Kroatien und Griechenland positive CPSI-Werte auf, gestützt durch ein anhaltendes Wachstum der Mieter- und Investorennachfrage im zweiten Quartal.



Kapitalwerte geraten weiter unter Druck



Die überwiegende Mehrheit der europäischen Märkte verzeichnen entweder einen flachen oder negativen Ausblick bei den zwölfmonatigen Kapitalwerterwartungen, wobei für sekundäre Büro- und Einzelhandelsflächen ein sehr starker Rückgang erwartet wird. Die Prognosen für erstklassige Büro- und Einzelhandelsimmobilien sind nicht ganz so negativ, dennoch werden die Werte im kommenden Jahr auch hier sinken. Die Kapitalwerterwartungen für Datenzentren und Life Science-Immobilien zeigen sich widerstandsfähiger, auch wenn die Aussichten in beiden Fällen nur geringfügig positiv sind.



Deutschland: Investorenstimmung sinkt wieder und ist zum fünften Mal in Folge negativer als Mieterstimmung



Der Commercial Property Sentiment Index für Deutschland sinkt in Q2 nach einer leichten Erholung im ersten Quartal wieder von -28 auf -34. Im Vorquartal gaben 88% der Befragten an, dass sich der Zyklus in einer Abschwungphase befindet, jetzt sind es 80%. Auch die Investorenstimmung sinkt nach leichter Erholung wieder von -38 auf -43. Sie befindet sich aber zum fünften Mal in Folge im negativen Bereich und unter dem Wert der Mieterstimmung, der ebenfalls wiedernachgibt und einen Wert von -25 verzeichnet (Q1: -19).



Die Investorennachfrage über alle Assetklassen sinkt ebenfalls wieder und erreicht ein Nettosaldo von -53 % (Q1: -49%). Bei Büroimmobilien verschlechtert sich der Nettosaldo leicht und verzeichnet jetzt einen Wert von -67 % (Q1: -65%). Auch bei Industrieimmobilien gibt der Wert von -26% auf -31% nach. Nachdem sich der Wert von Einzelhandelsimmobilien von Q4 auf Q1 verbessert hatte sinkt der Nettosaldo auch hier von -57% auf -62%. Bei der Einschätzung von Deutschland als Immobilieninvestitionsstandort haben sich kaum Veränderungen ergeben; als teuer schätzen ihn 72 % (Q1: 71%) ein.



Die Kapitalwerterwartungen für die nächsten 12 Monate über alle Assetklassen hinweg fällt leicht von -57% auf -58%. Auch hier verschlechterten sich Büroimmobilien, wobei der Nettosaldo von -58% auf -67% fiel. Die Aussichten bei den Kapitalwerten von Industrieimmobilien sind hingegen von -39% auf -34% leicht gestiegen. Auch Einzelhandelsimmobilien erholten sich leicht und der Wert stieg von -74% auf -73%.



Bei der Einschätzung der Befragten zu den Mieten in den nächsten 12 Monaten dreht die Stimmung wieder ins Negative. Demnach fielen die Mieterwartungen von +2% auf -14% über alle Assetklassen hinweg. Büroimmobilien sanken von +11 % auf -8%. Bei Industrieimmobilien fiel der Wert von +44% auf +21%. Und auch bei Einzelhandelsimmobilien zeigt sich der insgesamt negative Trend. Hier fielen die Mietaussichten von -51% auf -53%.



Seit dem zweiten Quartal 2020 nehmen die deutschen Teilnehmer durchgängig eine negative Veränderung bei den Kreditkonditionen wahr. Dieser Wert verbesserte sich in der aktuellen Umfrage. Der Nettosaldo erreichte im zweiten Quartal demnach einen Wert von -66% (Q1: -85%). Die aber dennoch weiterhin negativen Konditionen für Kredite spiegeln sich in den Zahlen für den Beginn von Projektentwicklungen wider. Hier erreichte der Nettosaldo einen Wert von -70 % (Q1: -71%) über alle Assetklassen.



Fazit: Auf und ab am Immobilienmarkt – die Herausforderungen bleiben und die Unsicherheit auch!



Susanne Eickermann-Riepe FRICS, Vorsitzende des RICS European World Regional Board (EWRB): "Global zeigen sich deutliche Unterschiede in der Performance der Immobilienmärkte. Während Europa und die USA, sowie mittlerweile auch China schwächeln, bleiben andere Weltregionen stabil. Europa bleibt gefangen in den Herausforderungen des schwächelnden Wachstums, der Inflation, der Preissteigerung und der höheren Kreditkonditionen. Das zeigt auch Spuren im Investoren- und Mieter-Sentiment. Bessere Zeiten rücken immer weiter in die Ferne."



Jens Böhnlein MRICS, Vorstandsvorsitzender der RICS Deutschland, ergänzt: "Die Flexibilisierung der Arbeit zeigt weiterhin starke Auswirkungen auf die Assetklasse Büro, die jetzt ihre Resilienz in einem sich nachhaltig veränderten Marktumfeld unter Beweis stellen muss. Generell kann sich auch der deutsche Markt dem aktuellen Geschehen nicht entziehen und muss zusätzlich zur Verschlechterung der Stimmung am Kapitalmarkt nunmehr auch mit Herausforderungen der Angebotsmieten in peripheren Teilmärkten rechnen. Dennoch zeigen sich leichte positive Signale vor allem im Hotel- wie auch im Einzelhandelsbereich."



* Die Befragung fand vom 14. Juni bis 14. Juli 2023 statt, 1.740 Unternehmen haben daran teilgenommen.



** Der Commercial Property Sentiment Index (CPSI) ist ein ungewichteter Durchschnitt aus OSI und ISI (s.u.). Die regionalen Indikatoren werden anhand der von LaSalle Investment Management bereitgestellten Schätzungen des Bestands an Gewerbeimmobilien gewichtet und jährlich angepasst.



*** Der RICS Occupier Sentiment Index (OSI) wird aus dem ungewichteten Durchschnitt der Messwerte für drei Reihen gebildet, die sich auf den Nutzermarkt beziehen und per Saldo gemessen werden: Nutzernachfrage, Höhe der Anreize und Mieterwartungen.



**** Der RICS Investment Sentiment Index (ISI) wird als ungewichteter Durchschnitt der Messwerte für drei Reihen berechnet, die sich auf den Investitionsmarkt beziehen und per Saldo gemessen werden: Investitionsanfragen, Kapitalwerterwartungen und das Angebot an zum Verkauf stehenden Immobilien. (23.08.2023/ac/a/m)







