Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze RENK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

25,40 EUR -0,86% (13.03.2024, 18:05)



XETRA-Aktienkurs RENK-Aktie:

25,30 EUR -0,32% (13.03.2024, 17:36)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. RENK bedient Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas, ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. (13.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Panzergetriebehersteller RENK sei mit viel Euphorie an die Börse gekommen. Innerhalb kürzester Zeit habe sich die Aktie beinahe verdoppelt, ehe eine Konsolidierung eingesetzt habe. Rüstungsaktien seien aber weiterhin gefragt, der Zyklus noch lange nicht vorbei. Dabei sehe RENK gerade in Deutschland weiterhin viel Nachholbedarf.Während aus dem Ausland neue Aufträge kämen, bestelle Deutschland "vergleichsweise wenig", übe RENK-Chefin, Susanne Wiegand, imKritik. Auch zwei Jahre nach dem Ausrufen der Zeitenwende sei der Bund damit offenbar in Verzug. Lediglich 18 neue Leopard-Panzer seien in dem Zeitraum von der Bundeswehr bestellt worden. Dies sei gerade einmal so viel, wie an die Ukraine abgegeben worden sei. "Mit einer Rückkehr zur Vollausstattung der Bundeswehr hat das nichts zu tun", so Wiegand.RENK selbst sei als Hersteller von schweren Getrieben etwa für Panzer oder Kriegsschiffe von dieser Entwicklung betroffen. Für mehr Planungssicherheit forderr Wiegand Abnahmegarantien. "Das ist die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen investieren", so die Managerin. Als Vorbilder nennr sie etwa Israel oder die USA, denn dort hätte der Staat die Abnahme von Rüstungsgütern langfristig geregelt.Der Börsengang von RENK sei ein voller Erfolg gewesen. Der Zeitpunkt für den Gang aufs Parkett sei angesichts des starken Sentiments für Rüstungsaktien auch sehr günstig gewesen. Doch die jüngste Verschnaufpause sei im Anschluss überfällig gewesen, die Bewertung der Aktie im Branchenvergleich zu hoch. Die Worte von CEO Wiegand würden nun aber untermauern, dass auch in Zukunft noch viel investiert werden müsse - und das Wachstum der Unternehmen deshalb weiter stimmen dürfte.Anleger setzen nach den Teilgewinnmitnahmen mit der restlichen Position weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur RENK-Aktie. (Analyse vom 13.03.2024)