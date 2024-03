Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. RENK bedient Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas, ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. (27.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Nach dem fulminanten IPO und einer Verdopplung des Kurses zum Ausgabepreis seien die Zahlen von RENK zum Geschäftsjahr 2023 mit Spannung erwartet worden. Und der Panzergetriebehersteller habe geliefert. Zahlen und Ausblick kämen am Markt gut an, die Aktie notiere im frühen Handel erneut zweistellig im Plus.RENK habe nun einen Auftragsbestand von 4,6 Mrd. Euro, was die Grundalge für weiteres Wachstum darstellen sollte. Für Anleger ebenfalls erfreulich: Es solle für 2023 eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie gezahlt werden. Für das laufende Jahr 2024 habe der Augsburger Konzern die eigene Finanzprognose bestätigt. "Wir haben in einem herausfordernden Jahr 2023 unsere Ziele erreicht und sehen uns auch in 2024 auf einem guten Weg, unser profitables Wachstum fortzusetzen", so CFO Christian Schulz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RENK-Aktie: