Börsenplätze RENK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

32,50 EUR +8,55% (26.03.2024, 16:36)



XETRA-Aktienkurs RENK-Aktie:

32,60 EUR +7,95% (26.03.2024, 16:20)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. RENK bedient Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas, ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. (26.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Die Rally in der Rüstungsbranche gehe am Dienstag ungebrochen weiter. Beeindruckend sei auch weiterhin die Performance von RENK. Der Panzergetriebehersteller sei erst Anfang Februar an die Börse gegangen und habe nun innerhalb von nur sieben Wochen 115 Prozent zum Ausgabepreis von 15 Euro zugelegt.Mehr als sieben Prozent Plus stünden am Dienstagnachmittag einmal mehr auf dem Kurszettel. Die positiven Aussagen von J.P. Morgan-Analyst David Perry zur gesamten Rüstungsbranche würden auch die RENK-Aktie antreiben. Er gehe davon aus, dass der Wiederbewaffnungszyklus in Europa mindestens eine Dekade andauern werde. Höhere Verteidigungsausgaben seien aus politischer Sicht dringend notwendig.Anleger sollten bei RENK vor allem den Mittwoch im Auge behalten. Dann werde der Konzern erstmals seit dem IPO seine Zahlen präsentieren - und zwar die zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2023. Die Experten von Berenberg würden mit einem Umsatz von 926 Millionen Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 16,2 Prozent rechnen, dies decke sich etwa mit den Zielen des Konzerns selbst. Spannend werde zudem auch der Ausblick: Hier rechne Berenberg mit einem Umsatzplus von 12,6 Prozent auf 1,04 Milliarden Euro und einer Marge von 17,2 Prozent für das laufende Jahr."Der Aktionär" habe RENK bereits früh zum Kauf empfohlen. Nach ersten Teilgewinnmitnahmen können Anleger mit der verbleibenden Position angesichts des Momentums weiter auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 26.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link