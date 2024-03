Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

27,22 EUR -2,09% (18.03.2024, 14:45)



XETRA-Aktienkurs RENK-Aktie:

27,38 EUR -2,70% (18.03.2024, 14:30)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. RENK bedient Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas, ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. (18.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Nach dem fulminanten Börsenstart und einer anschließenden Konsolidierung habe die RENK-Aktie zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Im frühen Handel habe das Papier des Panzergetriebebauers kurzzeitig über der 29-Euro-Marke notiert. Die Attacke auf das Rekordhoch bei 29,84 Euro sei vorerst verpufft. Im anhaltend starken Umfeld für Rüstungsaktien habe der Titel die Gewinne vorerst wieder abgegeben und notiere am Nachmittag im Minus.Noch gelinge der RENK-Aktie der Ausbruch nach oben nicht. Angesichts der guten Branchenstimmung scheine aber trotz der hohen Bewertung eine neue Attacke der Bullen, die dann auch erfolgreich sein könnte, möglich. "Der Aktionär" habe zuletzt vor der Konsolidierung zu Teilgewinnmitnahmen geraten. Mit der restlichen Position könnten Anleger jedoch nach wie vor auf steigende Kurse setzen. Das erste Ziel wäre der Sprung über die 30-Euro-Marke, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2024)Börsenplätze RENK-Aktie: