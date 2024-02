Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze RENK-Aktie:



Xetra-Aktienkurs RENK-Aktie:

18,83 EUR +7,60% (07.02.2024, 14:52)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) ist ein weltweit führender Anbieter hocheffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik. Das Unternehmen entwickelt Systeme für die zuverlässige Nutzung hoher Kräfte und Drehmomente, um Fahrzeuge, Schiffe und Maschinen anzutreiben. Kunden und Anwender aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Industrie vertrauen auf die technischen Lösungen von RENK, wenn es um Leistung und Ausdauer bei anspruchsvollen Einsätzen mit minimaler Fehlertoleranz geht.



Das Angebot von RENK umfasst die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Prüfung und den lebenslangen Service flexibler, kundenspezifischer Antriebssysteme, die Leistung aus jeder Energiequelle umsetzen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Augsburg und betreibt acht Produktionsstätten in Deutschland, den USA, der Schweiz, Großbritannien und Frankreich sowie ein Netz von 19 Standorten für technische Betreuung und Wartung in aller Welt. Die Firma wächst und hat heute mehr als 3.400 Mitarbeiter. Dieses Wachstum ist organisch und unter anderem bedingt durch gezielte Akquisitionen, die Fähigkeiten und Wissen weiter gestärkt haben. So konnte RENK im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 850 Mio. EUR erzielen. (07.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Augsburger Rüstungsunternehmens RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Der Startschuss sei gefallen. RENK werde heute erstmals im regulierten Markt der Frankfurter Börse gehandelt. Nachdem der Börsengang im Herbst noch verschoben worden sei, sei das IPO nun als Erfolg zu bezeichnen. Die RENK-Aktie notiere gegen Mittag deutlich über dem Ausgabepreis.Der erste Kurs der RENK-Aktie habe sich auf 17,50 Euro belaufen und damit 2,50 Euro über dem Ausgabepreis. Mittlerweile notiere der Titel sogar noch höher und habe zwischenzeitlich sogar die 19-Euo-Marke überschritten.33 Millionen Aktien seien zu 15 Euro je Aktie platziert worden. Aufgrund der hohen Nachfrage seien es 3,33 Millionen mehr gewesen als zunächst geplant. Das Gesamtvolumen sei damit auf 500 Millionen Euro gestiegen. Rund ein Drittel aller Aktien sei platziert worden. RENK habe damit zum Börsengang insgesamt eine Marktkapitalisierung von mehr als 1,5 Milliarden Euro gehabt - inzwischen seien es sogar mehr als 1,8 Milliarden Euro.Hinter diesem Plan stecke die Bedeutung von KNDS für RENK und umgekehrt. RENK liefere das Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2, der wiederum bei Krauss-Maffei Wegmann (seit dem Zusammenschluss mit Nexter aus Frankreich ein Teil von KNDS) zusammengebaut werde. Allein daher sei RENK ein wichtiges Standbein der nationalen Sicherheit - am Ende also systemrelevant. Gleichzeitig sei KNDS einer der wichtigsten Kunden von RENK.Rüstungsaktien seien angesichts der geopolitischen Lage derzeit gefragt. Der erfolgreiche RENK-Börsengang untermauere dies. Nach dem Kurssprung direkt zum Börsenstart können Anleger aber zunächst einmal abwarten, wo sich die RENK-Aktie einpendelt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2024)