Für KNDS sei der Einstieg bei RENK, das Unternehmen habe 2022 einen Umsatz in Höhe von knapp 850 Millionen Euro erwirtschaftet, mehr als nur ein Investment. KNDS sei einer der wichtigsten Kunden für den Maschinenbaukonzern. Die Augsburger würden das Getriebe für den Kampfpanzer Leopard 2 liefern, den KNDS fertige.



Ansonsten stelle RENK unter anderem Getriebe für Fahrzeuge und Schiffe her, aber auch für Industrieanlagen, bei denen sie beispielsweise in Wärmepumpen zum Einsatz kämen. Auch Kupplungen, Gleitlager und Prüfsysteme etwa für Turbinengetriebe würden zum Produktportfolio gehören. Nach eigenen Angaben bediene das Unternehmen sowohl Kunden aus der Rüstungsbranche als auch in zivilen Endmärkten.



Rüstungsaktien wie HENSOLDT (ISIN DE000HAG0005/ WKN HAG000) und Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) seien angesichts der geopolitischen Lage durchaus gefragt an der Börse. Der Zeitpunkt für den zweiten IPO-Anlauf komme daher nicht wirklich überraschend. Das Interesse in institutionellen Kreisen an dem Titel sei dem Vernehmen nach entsprechend groß. Vor allem die Beteiligung von KMW als Ankeraktionär gefalle. Im aktuellen Umfeld hat die Aktie gute Chancen, einen vom Start weg positiven Börsengang auf das Parkett zu legen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von einsatzkritischen Antriebslösungen für eine Vielzahl von Verteidigungs- und zivilen Endmärkten. Das Unternehmen produziert, verkauft und wartet Anwendungen wie Getriebe, Transmissionen, Power-Packs, hybride Antriebssysteme, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Testsysteme. Das Ziel ist es, den globalen Bedürfnissen nach Frieden und Sicherheit sowie einer kohlenstofffreien Welt gerecht zu werden und zu einer sicheren und nachhaltigen Zukunft beizutragen. (05.02.2024/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Finanzinvestor Triton will die RENK Group über eine Privatplatzierung an die Börse bringen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Insgesamt sollten bis zu 30 Millionen Aktien des Herstellers von Spezialgetrieben für Panzer, Fregatten und Eisbrecher an institutionelle Investoren zu 15 Euro pro Aktie verkauft werden. Der Handel der RENK-Papiere werde voraussichtlich an diesem Mittwoch (7. Februar) im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse starten.Volkswagen habe die Maschinenbautochter RENK 2020 an den Privatinvestor Triton verkauft. Im Oktober sei der damals geplante Börsengang im Rahmen eines öffentlichen Angebots wegen ungünstiger Marktbedingungen noch abgesagt worden. Nun werde im Schnellverfahren ein zweiter Anlauf gestartet. Laufe alles nach Plan, dürfte Triton einen Bruttoerlös von ungefähr 450 Millionen Euro erzielen. Nach Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten sollten davon netto gut 369 Millionen übrigbleiben.