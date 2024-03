Börsenplätze RENK-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

29,52 EUR +6,49% (25.03.2024, 15:03)



XETRA-Aktienkurs RENK-Aktie:

29,60 EUR +5,41% (25.03.2024, 14:53)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) mit Hauptsitz in Augsburg ist ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken in verschiedenen zivilen und militärischen Endmärkten. Das Produktportfolio umfasst Getriebe, Fahrzeugantriebe, Powerpacks, hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme. RENK bedient Kunden in den Branchen für Militärfahrzeuge, Marine, zivile Seefahrt, Zement- und Kunststoffproduktion sowie Öl und Gas, ebenso wie Kunden aus den Bereichen Wasserstoff, CCUS sowie industrielle Wärmepumpenanwendungen. (25.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Anfang Februar sei der Panzergetriebehersteller RENK an die Börse gegangen. Nach dem starken Börsenstart, die Aktie notiere aktuell fast doppelt so hoch wie der Ausgabepreis, werde es in dieser Woche erstmals richtig spannend. Am Mittwoch, 27. März, werde RENK die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorlegen.Nach dem fulminanten Aufgalopp an der Börse seien die Erwartungen der Anleger natürlich hoch, RENK dürfe nicht enttäuschen. Die Experten von Berenberg würden für das Jahr 2023 mit einem Umsatz von 926 Mio. Euro und einer bereinigten EBIT-Marge von 16,2 Prozent rechnen. Wichtig werde zudem auch der Ausblick. Hier erwarte Berenberg für 2024 einen Umsatz von 1,04 Mrd. Euro und eine Marge von 17,2 Prozent. Das wäre ein Umsatzplus von 12,6 Prozent.RENK selbst habe zum IPO Erlöse von 925 Mio. Euro und eine Marge von 16,0 bis 16,4 Prozent in Aussicht gestellt - das decke sich somit in etwa mit den Schätzungen von Berenberg. Mittelfristig solle der Umsatz um zehn Prozent pro Jahr steigen und dabei eine Marge von 19 bis 20 Prozent erzielt werden.DER AKTIONÄR rät nach den ersten Teilgewinnmitnahmen dazu, mit der restlichen Position weiter auf steigende Kurse zu setzen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link