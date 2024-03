Tradegate-Aktienkurs RENK-Aktie:

25,80 EUR +3,45% (12.03.2024, 11:31)



Xetra-Aktienkurs RENK-Aktie:

25,84 EUR +3,44% (12.03.2024, 11:16)



ISIN RENK-Aktie:

DE000RENK730



WKN RENK-Aktie:

RENK73



Ticker-Symbol RENK-Aktie:

R3NK



Kurzprofil RENK Group AG:



Die RENK Group (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) ist ein weltweit führender Anbieter hocheffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik. Das Unternehmen entwickelt Systeme für die zuverlässige Nutzung hoher Kräfte und Drehmomente, um Fahrzeuge, Schiffe und Maschinen anzutreiben. Kunden und Anwender aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Industrie vertrauen auf die technischen Lösungen von RENK, wenn es um Leistung und Ausdauer bei anspruchsvollen Einsätzen mit minimaler Fehlertoleranz geht.



Das Angebot von RENK umfasst die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Prüfung und den lebenslangen Service flexibler, kundenspezifischer Antriebssysteme, die Leistung aus jeder Energiequelle umsetzen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Augsburg und betreibt acht Produktionsstätten in Deutschland, den USA, der Schweiz, Großbritannien und Frankreich sowie ein Netz von 19 Standorten für technische Betreuung und Wartung in aller Welt. Die Firma wächst und hat heute mehr als 3.400 Mitarbeiter. Dieses Wachstum ist organisch und unter anderem bedingt durch gezielte Akquisitionen, die Fähigkeiten und Wissen weiter gestärkt haben. So konnte RENK im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 850 Mio. EUR erzielen. (12.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RENK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Augsburger Rüstungsunternehmens RENK Group AG (ISIN: DE000RENK730, WKN: RENK73, Ticker-Symbol: R3NK) unter die Lupe.Vor etwas mehr als einem Monat sei der Panzergetriebehersteller RENK an die Börse gegangen. Nach dem fulminanten IPO und deutlichen Gewinnen im Anschluss habe sich die Lage zuletzt etwas beruhigt. Am Dienstag gebe es von der Privatbank Berenberg nun die erste Einschätzung von Analystenseite - und die falle positiv aus.RENK sei Markführer in Sachen militärische Antriebssysteme, so Analyst George McWhirter in einer neuen Studie. Das Unternehmen dürfte von steigenden Verteidigungsetats profitieren. Der Experte rechne damit, dass das Ergebniswachstum von RENK in der Branche mit am stärksten ausfallen dürfte. Dies treffe auch für die Profitabilität und die Erwirtschaftung von Barmittelzuflüssen zu.Das Kursziel für die RENK-Aktie beziffere McWhirter auf 30,60 Euro. Die Einstufung laute angesichts eines Potenzials von rund 20 Prozent entsprechend "buy".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RENK-Aktie: