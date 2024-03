Mit dem Panzerzulieferer RENK habe die Börse einen gelungenen Börsengang zu Jahresbeginn gesehen, habe Steinbach gesagt. Schon 2023 hätten vier deutsche Unternehmen zu den zehn größten Börsengängen in Europa gezählt und "ein gutes Momentum" für dieses Jahr vorgelegt: der Schuhhersteller Birkenstock, der Pharmaverpackungskonzern Schott Pharma, der Elektrolyse-Spezialist thyssenkrupp Nucera und der Internetdienstanbieter Ionos.



Am Donnerstag habe DOUGLAS an der Frankfurter Börse den Sprung aufs Parkett geschafft - wenn auch mühsam: Die Aktie, die ohnehin am unteren Ende der vorab festgelegten Spanne angeboten worden sei, habe am ersten Handelstag gut elf Prozent verloren. Dagegen habe der Hautpflegekonzern Galderma am Freitag in der Schweiz ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt.



Zumal das Umfeld nach langer Unsicherheit um die Inflation günstig sei - die Aktienmärkte hätten zuletzt von Rekord zu Rekord geeilt. Zu den Kandidaten für Börsengänge in Deutschland zähle die Oldenburgische Landesbank, die sich selbst für den Gang aufs Parkett gerüstet sehe. Der Vorstand des Fernbus- und Bahnbetreibers Flix habe einen Börsengang im Februar als "Option" bezeichnet, während die Finanzinvestoren Bain und Cinven beim hessischen Pharmakonzern Stada den Ausstieg prüfen würden. Die Gespräche über einen milliardenschweren Verkauf oder Börsengang würden als fortgeschritten gelten. Als Kandidat gehandelt worden sei auch der Tankkarten-Anbieter DKV Mobility.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Im laufenden Jahr wagten auch in Deutschland wieder Unternehmen den Gang an die Börse, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Besonders erfolgreich sei der Start für den Panzerzulieferer RENK (ISIN DE000RENK730/ WKN RENK73) gewesen. Anfang Februar habe der Ausgabepreis bei 15 Euro gelehen. Mittlerweile habe sich die Aktie fast verdoppelt. Weniger gut sei hingegen das IPO von DOUGLAS (ISIN DE000BEAU7Y1/ WKN BEAU7Y) gelaufen. Bei 26 Euro habe der Ausgabepreis gelegen, am Freitag sei die Aktie bei 22,10 Euro aus dem Handel gegangen. Dieses Jahr könnten aber noch weitere Unternehmen den Sprung an die Börse wagen.