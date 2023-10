"Der Aktionär" habe am Mittwoch bereits kritisch zum geplanten Börsengang berichtet. Dass die Papiere am unteren Ende der Handelsspanne ausgegeben würden, sei nicht zwingend als positives Zeichen zu werten, so "Der Aktionär". Nun sei mit der Absage des Börsengangs der logische Schritt gefolgt. "Der Aktionär" werde die weitere Entwicklung verfolgen und im Falle eines neuen IPO-Anlaufs wieder berichten. (Analyse vom 05.10.2023)



Die RENK Group ist ein weltweit führender Anbieter hocheffizienter Antriebs- und Steuerungstechnik. Das Unternehmen entwickelt Systeme für die zuverlässige Nutzung hoher Kräfte und Drehmomente, um Fahrzeuge, Schiffe und Maschinen anzutreiben. Kunden und Anwender aus den Bereichen Verteidigung, Energie und Industrie vertrauen auf die technischen Lösungen von RENK, wenn es um Leistung und Ausdauer bei anspruchsvollen Einsätzen mit minimaler Fehlertoleranz geht.



Das Angebot von RENK umfasst die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Prüfung und den lebenslangen Service flexibler, kundenspezifischer Antriebssysteme, die Leistung aus jeder Energiequelle umsetzen. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Augsburg und betreibt acht Produktionsstätten in Deutschland, den USA, der Schweiz, Großbritannien und Frankreich sowie ein Netz von 19 Standorten für technische Betreuung und Wartung in aller Welt. Die Firma wächst und hat heute mehr als 3.400 Mitarbeiter. Dieses Wachstum ist organisch und unter anderem bedingt durch gezielte Akquisitionen, die Fähigkeiten und Wissen weiter gestärkt haben. So konnte RENK im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 850 Mio. EUR erzielen. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Börsengang des Antriebstechnik-Herstellers RENK ( ISIN DE000RENK730 WKN RENK73 ) findet nicht statt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".In den letzten Tagen habe sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt, habe es wenige Stunden vor dem geplanten Gang auf das Parkett in einer am späten Mittwochabend veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens geheißen. Die Option eines Börsengangs zu einem späteren Zeitpunkt werde von RENK und dem Eigentümer Triton geprüft.Die Beteiligungsgesellschaft sei auf mittelständische Unternehmen in den Bereichen Dienstleistung, Gesundheitswesen, Konsumgüter und Industrie spezialisiert. RENK habe eine Spanne von 15 bis 18 Euro angepeilt und laut früheren Angaben bis zu gut 27 Millionen Aktien anbieten wollen. Der Streubesitz sollte sich auf bis zu 27 Prozent belaufen. An der Frankfurter Börse sollten die Papiere ab Donnerstag gehandelt werden.RENK stelle unter anderem Getriebe für Fahrzeuge und Schiffe her, aber auch für Industrieanlagen, wo sie beispielsweise in industriellen Wärmepumpen zum Einsatz kämen. Außerdem würden Kupplungen, Gleitlager und Prüfsysteme zum Produktportfolio gehören. Nach eigenen Angaben bediene das Unternehmen Kunden aus der Rüstungsbranche, ebenso wie in zivilen Endmärkten.