1,69 EUR -5,59% (27.06.2023, 19:59)



1,62 EUR -4,71% (27.06.2023, 17:36)



DE0007008906



700890



RTC



Die international tätige REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) ist ein auf SAP-spezialisiertes Beratungshaus sowie Softwarehersteller mit Fokus auf Geschäftsprozess- und IT Service-Management. Mithilfe von REALTECH gestalten Unternehmen ihre IT der Zukunft. Die Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit den Kunden daran, Mehrwert durch den Einsatz von IT-Lösungen zu schaffen. (27.06.2023/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REATECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viele Monate lang habe sich kein Mensch für die Aktie von REATECH interessiert. Seit dem KI-Boom würden ein paar offensichtlich sehr mutige Börsianer bei dem Titel der Softwarefirma zugreifen, um dann schnell wieder Kasse zu machen. Das führe bei dem Papier zu heftigen Aufs und Abs. Am Dienstag gehe es wieder mal abwärts.Die Aktie verliere fünf Prozent und hat jetzt innerhalb von einer Woche 18 Prozent verloren.REATECH stehe eigenen Angaben zufolge "für simple, integrationsfähige Software, die Prozesse automatisiert und wirkt so dem Fachkräftemangel effektiv entgegen". Das 1994 gegründete Unternehmen setze mittlerweile auch auf KI: RIA nenne REATECH seinen Intelligent Assistant, der im Service Management eingesetzt werden könne.Genauso schnell wie es nach oben könne es bei derart kleinen Werten wieder nach unten gehen. DER AKTIONÄR empfiehlt bei der REALTECH-Aktie, der Zockerei fernzubleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link