Börsenplätze REALTECH-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,63 EUR +3,82% (26.06.2023, 15:14)



XETRA-Aktienkurs REALTECH-Aktie:

1,60 EUR +1,91% (26.06.2023, 13:17)



ISIN REALTECH-Aktie:

DE0007008906



WKN REALTECH-Aktie:

700890



Ticker-Symbol REALTECH-Aktie:

RTC



Kurzprofil REATECH AG:



Die international tätige REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) ist ein auf SAP-spezialisiertes Beratungshaus sowie Softwarehersteller mit Fokus auf Geschäftsprozess- und IT Service-Management. Mithilfe von REALTECH gestalten Unternehmen ihre IT der Zukunft. Die Mitarbeiter arbeiten gemeinsam mit den Kunden daran, Mehrwert durch den Einsatz von IT-Lösungen zu schaffen. (26.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - REALTECH-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der REALTECH AG (ISIN: DE0007008906, WKN: 700890, Ticker-Symbol: RTC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom KI-Trend würden nicht nur die großen und bekannten Firmen profitieren. Das deutsche Unternehmen REALTECH reite die Trendwelle mit und sei deshalb jüngst ins Visier von Zockern geraten. Zum Ende der vergangenen Woche sei es dann richtig abgegangen: Am Donnerstag hätten zu Xetra-Handelsschluss plus 13 Prozent zu Buche gestanden, am Freitag habe das Papier erneut um 35 Prozent angezogen. Alles nur ein Hype?REALTECH komme aus Baden-Württemberg und biete weltweit IT-Service-Management- und SAP-Automatisierungslösungen an. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen mit 64 Mitarbeitern einen Umsatz von 10,1 Millionen Euro und ein EBITDA von 0,6 Millionen Euro erwirtschaftet.Zu den namhaften Kunden würden Edeka, MAN und Microsoft zählen. Auch im Bereich KI sei das Softwareunternehmen aktiv: Den KI-Assistenten Ria könnten Kunden als virtuellen Mitarbeiter im Service-Management einsetzen.Aufgrund der geringen Bilanzsumme und der hohen Volatilität sollten Anleger das Papier meiden, so Lukas Meyer von "Der Aktionär" zur REALTECH-Aktie. (Analyse vom 26.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link