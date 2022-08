4. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung aufgrund einer Anregung des Auftraggebers bzw. des Unternehmens inhaltlich geändert (wobei die sc-consult GmbH zu einer solchen Änderung nur aufgrund sachlich berechtigter Einwände bereit ist, die die Qualität der Studie betreffen).



Kurzprofil RCM Beteiligungs AG:



Die RCM Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1RFMY4, WKN: A1RFMY, Ticker-Symbol: RCMN), im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem XETRA gehandelt. (22.08.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - RCM-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Rating "speculative buy" für die Aktie der RCM Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1RFMY4, WKN: A1RFMY, Ticker-Symbol: RCMN).Das erste Halbjahr habe für RCM eine Mischung aus sehr erfreulichen operativen Erfolgen und hohen Belastungen infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine gebracht. So habe RCM zu Jahresbeginn eine in den letzten zwei Jahren neu positionierte Logistikimmobilie mit hohem Gewinn veräußern können, darüber hinaus sei ein kurzes Engagement bei einem Internet-Start-up mit einem sehr lukrativen Exit beendet worden.Die hieraus resultierenden Erträge seien aber von den hohen Abschreibungen überkompensiert worden, die RCM wegen des Krieges und der Sanktionen auf die im Portfolio gehaltenen Wertpapiere russischer Emittenten habe vornehmen müssen. Da RCM diese Wertpapiere komplett abgeschrieben habe, hätten sich die Wertkorrekturen auf 3,9 Mio. Euro summiert und im ersten Halbjahr zu einem negativen Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit in Höhe von -1,5 Mio. Euro geführt.Die Aktienanalysten von SMC Research hätten dies in ihrem Modell nachvollzogen. Da die Aktienanalysten von SMC Research für die zweite Jahreshälfte mit keinen größeren Verkäufen kalkulieren würden, habe sich daraus nun auch die Erwartung eines negativen Ergebnisses für das Gesamtjahr ergeben, welches sie nun auf -0,9 Mio. Euro taxieren würden. Diese Schätzung sei aber, wie bisher, mit einer hohen Unsicherheit behaftet, weil schon einzelne Transaktionen das Ergebnis massiv beeinflussen könnten.Aus unseren Schätzungen resultiert derzeit ein Kursziel von 2,30 Euro (bisher: 2,50 Euro), auf dessen Basis wir das bisherige Urteil "speculative buy" bestätigen, so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, zur RCM-Aktie. (Analyse vom 22.08.2022)1. Die sc-consult GmbH hat diese Studie im Auftrag des Unternehmens entgeltlich erstellt.3. Die sc-consult GmbH hat die Studie vor der Veröffentlichung dem Auftraggeber bzw. dem Unternehmen vorgelegt.