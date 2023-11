XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

605,50 EUR +3,68% (09.11.2023, 11:15)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (09.11.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL hat gleich mehrere neue Produkte in der Pipeline - Aktienanalyse2023 feiert RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) seinen 50. Geburtstag, von Alterserscheinungen kann aber keine Rede sein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Gegenteil, gleich drei Neuheiten habe der Marktführer für thermische Speisenzubereitung bei acht internationalen Veranstaltungen mit rund 800 Fachhandels- und Servicepartnern sowie weiteren Multiplikatoren am Hauptsitz in Landsberg am Lech vorgestellt. Zum einen das iCareSystem "AutoDose", ein integriertes Reinigungs- und Bevorratungssystem als Option für die iCombi Pro-Tischgeräte. Zudem treibe RATIONAL die Digitalisierung voran und biete neu eine automatische Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystemen und den Kochsystemen iCombi und iVario an. Aufgrund KI-basierter Datenanalyse könnten Fehler so schneller erkannt und unvorhergesehene Geräteausfälle vermieden werden."Last but not least" sei es noch zu einer Weltpremiere gekommen. Vorgestellt worden sei eine neue Gerätekategorie, die dank intelligenter und adaptiver Steuerung von Mikrowellentechnologie kürzeste Garzeiten bei höchster Speisenqualität ermögliche. "Unserem Entwicklungsteam ist es gelungen, die drei Technologien Dampf, Heißluft und Mikrowelle so intelligent und adaptiv miteinander zu verbinden, dass diese Mehrleistung - erstmalig im Markt - über alle Einschub-Ebenen in einem Kochsystem mit sechs Einschüben nutzbar ist", habe CSMO Markus Paschmann erläutert. Die Produktinnovationen, die ab Frühjahr 2024 schrittweise eingeführt werden sollten, würden für reichlich Fantasie sorgen.Auch deshalb bleibt der MDAX-Titel einer unserer Langzeitfavoriten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Angesichts des Rücksetzers von inzwischen 44 Prozent verglichen mit dem Rekordhoch eröffne sich eine gute Einstiegsmöglichkeit mittels eines Turbos (WKN HU25Z1) der HVB. (Ausgabe 44/2023)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:603,00 EUR +2,99% (09.11.2023, 11:00)