Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (29.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Großküchenausstatter RATIONAL habe die Anleger am Donnerstag mit erhöhten Jahreszielen begeistert. Die Aktien würden bis zum Mittag 15,5 Prozent auf 496,80 Euro gewinnen und seien damit der mit Abstand größte Gewinner im MDAX . Auf den Plätzen zwei und drei würden mit deutlichem Abstand VARTA mit plus 3,3 Prozent und Encavis mit einem Plus von gut zwei Prozent folgen.Das Unternehmen habe am Donnerstagmorgen für das dritte Jahresviertel einen Umsatz auf Rekordniveau in Aussicht gestellt und seine diesjährigen Umsatz- und Ergebnisziele nach oben geschraubt. Die Lieferketten hätten sich entspannt und auch die Preissteigerungen hätten sich positiv ausgewirkt, habe es zur Begründung geheißen. Zudem habe sich seit August die Verfügbarkeit von elektronischen Bauteilen wieder erhöht. Damit seien auch Produktion und Absatz gestiegen, hinzu komme ein starkes Service- und Wartungsgeschäft.Händler hätten von einer großen Überraschung und einer eindeutig positiven Nachricht gesprochen, vor allem was das Ziel einer operativen Marge in der Bandbreite von 21,5 und 22,5 Prozent betreffe. Die aktuellen Geschäftstrends seien beruhigend, der Auftragsbestand hervorragend und der Anstieg der Kosten werde insgesamt durch Preiserhöhungen aufgefangen, habe ein Börsianer gesagt. Er habe sich zuversichtlich gezeigt, dass RATIONAL dank seines robusten Geschäftsmodells und seiner soliden Finanzlage in der Lage sein werde, zur Geschäftslage vor der Krise zurückzukehren, sobald sich die Marktbedingungen wieder normalisiert hätten.Dagegen habe sich Analyst Sebastian Kuenne von der kanadischen Bank RBC weiterhin skeptisch mit Blick auf die weitere Geschäftsentwicklung gezeigt: Auch wenn sich die Anhebung der Jahresziele sehr positiv lese, sollte beachtet werden, dass der Grund für die Anhebung nicht in einer Nachfragesteigerung liege, habe er in einer Ersteinschätzung geschrieben. Der Experte rechne in den kommenden Quartalen mit einer ernüchternden Nachfrage-Entwicklung und für das zweite Halbjahr mit einem Auftragsrückgang von 17 Prozent.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link