ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (30.08.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenausstatters RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) charttechnisch unter die Lupe.Nach dem Bruch des seit Sommer 2021 bestehenden Baissetrends (akt. bei 545,95 EUR) sei der RATIONAL-Aktie zuletzt der Sprung über eine weitere Trendlinie gelungen. Gemeint sei das flachere Pendant seit März vergangenen Jahres (akt. bei 647,95 EUR). Charttechnisch ein bedeutendes Signal, denn der beschriebene Ausbruch vervollständige eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Mit anderen Worten: Der Titel habe die korrektive Phase der letzten knapp zwei Jahre endgültig überwunden. Rein rechnerisch halte die diskutierte Trendwendeformation ein kalkulatorisches Kursziel von rund 920 EUR bereit. Dieses Anlaufziel harmoniere sehr gut mit den Hochpunkten vom Jahreswechsel 2021/22 bei 911,00/919,20 EUR. Um die Tragweite der beschriebenen Weichenstellung abschätzen zu können, helfe ein Blick auf den Monatschart. In der höheren Zeitebene werde der Ausbruch durch den Sprung über die 38-Monats-Linie (akt. bei 680,82 EUR) sowie durch die synchronen Einstiegssignale seitens des MACD und der Relativen Stärke (Levy) bestätigt. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die o. g. Trendlinie bei knapp 648 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:691,00 EUR -0,65% (30.08.2023, 08:30)XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:695,50 EUR +0,51% (29.08.2023, 17:35)