ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Großküchenausstatters RATIONAL AG (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) charttechnisch unter die Lupe.Jede Woche würden sie mit Hilfe von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren die 160 deutschen Standardwerte aus DAX, MDAX und SDAX filtern. Die aktuelle Auswertung habe mit der RATIONAL-Aktie einen Titel an die Oberfläche gespült, den die Analysten nicht jede Woche besprechen würden. Allein daran könnten Anleger den Mehrwert solcher objektiv überprüfbarer Analysen erkennen. Und auch charttechnisch habe das Papier einiges zu bieten: So könne die Kursentwicklung der letzten beiden Jahre dank des Spurts über die horizontalen Hürden bei rund 700 EUR inzwischen als große, untere Umkehr interpretiert werden. Das kalkulatorische Anschlusspotenzial - abgeleitet aus der Höhe der Bodenbildung - lasse sich perspektivisch auf rund 300 EUR veranschlagen. Langfristig wäre das sogar ausreichend, um das bisherige Allzeithoch vom August 2021 bei 1.033,50 EUR ins Visier zu nehmen. Auf dem Weg zu diesem Rekordlevel wüden die Hochs bei rund 900 EUR ein wichtiges Zwischenziel markieren. Um die Trendwende nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, das Hoch vom August 2022 bei 683,50 EUR nicht mehr zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:744,50 EUR +0,68% (23.01.2024, 08:49)XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:740,00 EUR +2,21% (22.01.2024, 17:35)