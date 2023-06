XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

629,00 EUR +0,24% (01.06.2023, 11:01)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (01.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL: Schwungvoller Jahresstart - AktienanalyseDer bayerische Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist zum Jahresauftakt überraschend kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der besseren Teileversorgung und höherer Absatzpreise sei der Umsatz im ersten Quartal um 25 Prozent auf 282 Mio. Euro gestiegen. Analysten hätten mit einem geringeren Anstieg gerechnet. Auch der Gewinn habe sich besser entwickelt als gedacht: In ersten drei Monaten bis Ende März habe das EBIT mit 66,5 Mio. Euro um 39 Prozent über dem Vorjahr gelegen. Die entsprechende Marge habe sich von 21,2 auf 23,5 Prozent erhöht. Unter dem Strich seien 51,7 Mio. Euro übrig geblieben, ein Plus von 43 Prozent.Zu einer Prognoseerhöhung habe sich das Management dennoch nicht durchringen können. Laut RATIONAL sei das erste Quartal durch positive Sondereffekte begünstigt worden, die im Jahresverlauf schrittweise nachlassen dürften - wie etwa den Abbau des Auftragsbestands oder die erstmals voll wirksamen Preiserhöhungen. Trotz des starken Q1 rechne RATIONAL daher weiterhin mit einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich sowie einer operativen Gewinnmarge leicht unter dem Vorjahresniveau von 23,2 Prozent.Dass die RATIONAL-Aktie zuletzt habe Federn lassen müssen, habe allerdings einen anderen Grund: eine Abstufung. Baader-Experte Peter Rothenaicher habe zwar die Zahlen zum ersten Quartal und die mittelfristigen Aussichten gelobt. Nach den hohen Kursgewinnen seit September 2022 halte er die Aktien (auch mit Blick auf die gestiegenen Zinsen) inzwischen aber für zu hoch bewertet - und habe die Papiere daher gleich um zwei Stufen von "Add" auf "Reduce" abgestuft. Das Kursziel sehe er mit 635 Euro in etwa auf dem aktuellen Stand. (Ausgabe 21/2023)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:630,50 EUR +0,16% (01.06.2023, 10:34)