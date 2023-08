XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

653,50 EUR +1,63% (10.08.2023, 10:26)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (10.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL: Schwächere Geschäfte in H2 erwartet - AktienanalyseDer Großküchenausstatter RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hat den Schwung aus dem ersten Quartal erfolgreich ins zweite Jahresviertel mitgenommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 278,3 Mio. Euro geklettert. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden. "Neben positiven Mengen- und Preiseffekten half auch der erwünschte Abbau des Auftragsbestands um rund 85 Mio. Euro", habe CFO Jörg Walter erklärt. Ergebnisseitig sei es ebenfalls besser als gedacht gelaufen: Das EBIT sei auch dank nachlassendem Kostendruck um 53 Prozent auf knapp 70 Mio. Euro gestiegen - mache eine Marge von 25 (Vorjahr: 19,5) Prozent. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 54,4 Mio. Euro geblieben - 57 Prozent mehr als im Vorjahr.An der Börse habe dennoch keine Kauflaune aufkommen wollen. Der Grund: Für das zweite Halbjahr erwarte RATIONAL eine Abnahme der positiven Effekte. Zudem dürfte sich das Bestellverhalten der Kunden normalisieren. Das habe zur Folge, dass die gewöhnliche Saisonalität der Erlöse hin zu einem stärkeren vierten Quartal nicht zu erwarten sei, habe es geheißen. Trotz 23 Prozent Plus in den ersten sechs Monaten peile RATIONAL für 2023 daher weiterhin ein Wachstum "im hohen einstelligen Prozentbereich" an. Auch die EBIT-Marge solle aufgrund steigender Kosten wie etwa für den Vertrieb und Ausbau internationaler Standorte unverändert leicht unter dem Vorjahreswert von 23,2 Prozent landen.Mehr als eine Seitwärtsbewegung ist den meisten Analysten zufolge der Aktie in den kommenden Monaten daher kaum zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 31/2023)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:654,00 EUR +1,47% (10.08.2023, 10:36)