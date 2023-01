Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

634,50 EUR -0,31% (19.01.2023, 10:19)



XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

637,00 EUR -0,70% (19.01.2023, 10:48)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (19.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hat zum Jahresende noch einmal kräftig aufgedreht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank nachlassender Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen seien die Erlöse im vierten Quartal um 50 Prozent auf 290 Mio. Euro geklettert. Für das Gesamtjahr stehe damit ein Plus von 31 auf 1,02 Mrd. Euro zu Buche - Rekord. Das Management habe mit einem Wachstum von maximal 28 Prozent gerechnet. Vor allem in Nord- und Südamerika sei es glänzend gelaufen. Der Umsatz sei dort um 60 Prozent gestiegen. In Asien sei RATIONAL wegen des langen Lockdowns in China dagegen auf der Stelle getreten.Positive Überraschung auch auf der Ergebnisseite: Vom Gesamtumsatz sei laut RATIONAL vor Zinsen und Steuern ein Rekordwert von 235 Mio. Euro und damit fast die Hälfte mehr geblieben als ein Jahr zuvor. Die operative Marge habe rund 23 Prozent betragen. Sie sei damit ebenfalls besser ausgefallen als die im besten Fall avisierten 22,5 Prozent. Für die Aktie sei es in der Folge denn auch deutlich nach oben gegangen. Allerdings habe der Schwung nicht ausgereicht, um die wichtige Widerstandszone um 650 Euro in Angriff zu nehmen.Analysten wie Sebastian Kuenne von RBC seien daran wohl nicht ganz unschuldig sein. Zwar habe er dem Unternehmen ein starkes Quartal attestiert. Wichtiger seien aber die Auftragseingänge und hier rechne Kuenne für das vierte Quartal mit einer schwächeren Entwicklung. Er habe daher die Einstufung für RATIONAL auf "underperform" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Ob der Experte Recht behalte, würden Aktionäre zwar erst am 28. März erfahren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze RATIONAL-Aktie: