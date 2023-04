XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (13.04.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL: Neue Rekordwerte - AktienanalyseDer Großküchenausstatter RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hat das Jahr 2022 mit kräftigen Zuwächsen abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank der zuletzt nachlassenden Lieferengpässe bei Elektronikbauteilen sei der Umsatz um 31 Prozent auf 1,022 Mrd. Euro geklettert, und das EBIT habe um 48 Prozent auf 237,5 Mio. Euro zugelegt - beides neue Rekordwerte. Unter dem Strich habe ein Gewinn von 185,7 Mio. Euro und damit fast die Hälfte mehr als vor einem Jahr gestanden.An der guten Geschäftsentwicklung wolle RATIONAL auch seine Aktionäre teilhaben lassen. So solle die reguläre Dividende um 3,50 Euro auf 11 Euro je Aktie erhöht werden. Hinzu komme wie schon im Vorjahr eine Sonderausschüttung von 2,50 Euro je Anteil. An der Börse habe das Unternehmen damit nicht punkten können. Was die besser als erwarteten Zahlen überschattet habe: RATIONAL rechne nach den außerordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre für 2023 mit einer Rückkehr zu einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Das EBIT solle zudem leicht unterproportional zu den Erlösen steigen, was der Großküchenprofi unter anderem mit getätigten Investitionen begründet habe.Auch Analysten hätten wenig überschwänglich reagierte: Peter Rothenaicher von der Baader Bank habe den Ausblick zwar anders als der Markt als "vorsichtig optimistisch" interpretiert, große Kurssprünge seien deswegen allerdings nicht zu erwarten. Der Spielraum nach oben sei vorerst begrenzt und die aktuelle Bewertung des Papiers erscheine angemessen, so der Experte. (Ausgabe 14/2023)Börsenplätze RATIONAL-Aktie:Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:642,50 EUR +0,23% (13.04.2023, 12:42)