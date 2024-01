Börsenplätze RATIONAL-Aktie:



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (18.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Großküchenausrüster RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) hat das vergangene Jahr mit neuen Bestwerten bei Umsatz und operativem Ergebnis abgeschlossen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorläufigen Berechnungen zufolge seien die Erlöse 2023 dank eines starken Schlussquartals um 10 Prozent auf knapp 1,13 Mrd. Euro geklettert. Das Management selbst habe zuvor ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt. Auch Analysten hätten mit weniger gerechnet. Das Wachstum sei dabei vor allem aus Amerika und Asien gekommen. Die Umsätze seien hier um 20 und 25 Prozent gekommen.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe sich um 17 Prozent auf rund 277 Mio. Euro verbessert. Hier hätten sich erneut gesunkene Kosten für Logistik und Rohstoffe - insbesondere Edelstahl und Reinigungsmittel - positiv ausgewirkt, habe es geheißen. Die entsprechende Marge habe bei 24,5 Prozent nach 23,2 Prozent im Vorjahr gelegen. Dies sei deutlich besser als erwartet, habe RATIONAL mitgeteilt. Auch Analysten hätten mit weniger gerechnet.Detaillierte Zahlen wolle RATIONAL am 27. März vorlegen. Dann solle es auch einen Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2023 geben. Schätzungen würden bisher von einer unveränderten Ausschüttung von 13,50 Euro im Vergleich zum Vorjahr ausgehen.Die Eckdaten seien an der Börse gut angekommen. Und auch von Analystenseite habe es viel Lob gegeben. Mit den überraschend angekündigten Jahreszahlen habe der Großküchenausrüster die Erwartungen übertroffen, habe etwa Timothy Lee von der britischen Investmentbank geschrieben. Die Nachfrage sei ordentlich und zusammen mit niedrigeren Kosten bedeute dies eine gute Basis für 2024. Er habe daher das Kursziel für Rational von 776 auf 788 Euro angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen.Kritiker würden zudem anführen, dass RATIONAL 2023 von mehreren Sondereffekten profitiert habe - etwa Preiserhöhungen sowie dem Abbau des während der Pandemie angestauten Auftragsbestands -, die sich so nicht wiederholen dürften. Auch die ambitionierte Bewertung (2024er KGV: 37) ist einigen ein Dorn im Auge, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 2/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link