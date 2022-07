XETRA-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:

643,00 EUR -0,16% (21.07.2022, 09:00)



ISIN RATIONAL-Aktie:

DE0007010803



WKN RATIONAL-Aktie:

701080



Ticker-Symbol RATIONAL-Aktie:

RAA



NASDAQ OTC-Symbol RATIONAL-Aktie:

RTLLF



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (21.07.2022/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Großküchenausstatters RATIONAL (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) unter die Lupe.Gegenüber dem Allzeithoch vom August 2021 über der 1000-Euro-Marke sei die Aktie von RATIONAL um mehr als die Hälfte abgestürzt, ehe vor gut zwei Monaten auf einem 20-Monats-Tief die Wende nach oben gekommen sei. Die seitherige relative Stärke gegenüber dem MDAX sei bereits ein erstes gutes Zeichen gewesen und anschließend sei sogar ein mittelfristiges Kaufsignal dazu gekommen: vom MACD-Indikator auf Wochenbasis. Das letzte vergleichbare stamme vom Juni 2020 und in der Folge sei die Aktie bis Anfang 2021 vom 500er-Niveau bis fast 900 Euro nach oben geprescht. Bis zum Jahreshoch 910 Euro könnte es in dieser bullischen Bewegung nach oben gehen, wobei auf dem Weg bis dorthin wohlgemerkt bedeutende Hürde zu überwinden wären. Direkt wieder dran sei RATIONAL am 200-Wochen-Durchschnitt. In einer weiteren Aufwärtswelle könnte dann der Rebound zur um 700 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie gelingen, ehe der zurzeit um 770 Euro verlaufende knapp einjährige Abwärtstrend zum Thema würde.Rückenwind kommt dagegen vom knapp dreimonatigen, um 570 Euro verlaufenden Aufwärtstrend und besonders bedeutend ist im 500-Euro-Bereich die Kombination aus zyklischen Tief und dem elfjährigen Basis-Aufwärtstrend, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 21.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs RATIONAL-Aktie:643,00 EUR -0,16% (21.07.2022, 08:46)