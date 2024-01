Börsenplätze RATIONAL-Aktie:



Kurzprofil RATIONAL AG:



Die RATIONAL-Gruppe (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) ist der weltweite Markt- und Technologieführer für die thermische Speisenzubereitung in Profiküchen. Das 1973 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeiter, davon rund 1.100 in Deutschland. Seit dem Börsengang im Jahr 2000 ist RATIONAL im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet und heute im MDAX vertreten. Oberstes Ziel des Unternehmens ist es, seinen Kunden stets den höchstmöglichen Nutzen zu bieten.



Nach innen fühlt sich RATIONAL dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflichtet, was seinen Ausdruck in den Grundsätzen für Umweltschutz, Führung, Arbeitssicherheit und sozialer Verantwortung findet. Zahlreiche internationale Auszeichnungen belegen Jahr für Jahr die hohe Qualität der von den RATIONAL-Mitarbeitern geleisteten Arbeit. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - RATIONAL-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die RATIONAL-Aktie (ISIN: DE0007010803, WKN: 701080, Ticker-Symbol: RAA, NASDAQ OTC-Symbol: RTLLF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Großküchenausrüster RATIONAL habe im vergangenen Jahr dank eines starken Schlussquartals besser abgeschnitten als erwartet. Das habe das Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Die Anleger würden die auf breiter Front starken Zahlen honorieren und die Aktie hochkochen lassen.Der Umsatz sei 2023 um zehn Prozent auf gut 1,13 Milliarden Euro gestiegen. Dabei habe das Unternehmen von einer guten Nachfrage aus Amerika und Asien profitiert, während das Geschäft in Deutschland leicht rückläufig gewesen sei.Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) habe sich um 17 Prozent auf rund 277 Millionen Euro verbessert. Hier hätten sich erneut gesunkene Kosten für Logistik und Rohstoffe - insbesondere Edelstahl und Reinigungsmittel - positiv ausgewirkt, habe es geheißen. Die entsprechende Marge habe bei 24,5 Prozent gelegen, nach 23,2 Prozent im Vorjahr. Dies sei deutlich besser als erwartet, habe RATIONAL mitgeteilt. Auch Analysten hätten im Vorfeld mit weniger gerechnet. Detaillierte Zahlen wolle RATIONAL am 27. März vorlegen.Die RATIONAL-Aktie habe daraufhin einen Freudensprung von sieben Prozent gemacht. Heute setze sie noch einen drauf und durchbreche den Widerstand bei 713,50 Dollar und damit aus der seit September 2023 ausgebildeten Cup&Handle-Formation. Nächstes Kursziel sei nun die psychologisch wichtige Marke von 800 Euro.Gute Unternehmenszahlen und ein charttechnisches Kaufsignal machen die Aktie zu einem Kaufkandidaten, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link