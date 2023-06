Bonn (www.aktiencheck.de) - In dieser Woche werden einige interessante Wirtschaftsdaten für die Eurozone veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Gegenwärtig zeichne sich in den Mitgliedstaaten ein uneinheitliches Bild ab. Während einige Länder dank der Öffnung des Dienstleistungssektors (vor allem des Tourismus) ein starkes Wachstum verzeichnen würden, würden Länder wie Deutschland mit einem schwächelnden Verarbeitenden Gewerbe sowie mit rückläufigen Realeinkommen kämpfen, die den privaten Verbrauch belasten würden. Mit Spannung würden daher die Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie erwartet, die im März eingebrochen seien.Die Dynamik der Erholung in der Eurozone habe in letzter Zeit nachgelassen, und die anstehenden Wirtschaftsdaten dürften eine wichtige Rolle spielen, auch im Hinblick auf die künftigen Zinsentscheidungen der EZB. (Ausgabe vom 05.06.2023) (06.06.2023/ac/a/m)