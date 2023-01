Am Dienstag habe sich die Stimmung in den meisten Wirtschaftssektoren in Deutschland verbessert.



Nachrichten:



Die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) würden um mehr als 4,5% zulegen, da die Verhandlungen über die Übernahme von Univar abgeschlossen seien. Obwohl die Übernahme selbst mit Geschäftswachstum und niedrigeren Kosten verbunden sein könnte, bestehe für das Unternehmen weiterhin das Risiko von Kartellklagen.



Qube Research habe seine Short-Position auf Aktien von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) reduziert. Die Aktien des Unternehmens würden heute um mehr als 3,5% zulegen.



Einschätzungen von Banken:



Jefferies habe die Aktien von Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel auf 35 Euro gesetzt. (03.01.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den europäischen Aktienmärkten setzt sich am Dienstag die Aufwärtsbewegung bei den Bewertungen der großen Unternehmen fort, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute vor allem auf die Inflationsdaten aus Deutschland, die um 14:00 Uhr in ihrer endgültigen Form vorgelegt würden.Daten:Verbraucherpreise (VPI) aus den Bundesländern für Dezember im Jahresvergleich:- Nordrhein-Westfalen: 8,7% gegenüber 10,4% zuvor- Bayern: 9,2% gegenüber 10,9% zuvor- Brandenburg: 9,1% gegenüber 10,5% zuvor- Hessen: 8,1% gegenüber 9,7% zuvor- Sachsen: 8,7% gegenüber 9,9% zuvor