Der Umsatz des Segments Productivity and Business Process, das Microsoft 365 (früher bekannt als Office 365), LinkedIn und Dynamics umfasse, sei um 7,0% auf 17 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit den Marktkonsens von 16,79 Milliarden Dollar übertroffen.



Der Umsatz von More Personal Computing, zu dem Windows, Xbox, Surface und Search Ads gehören würden, sei um 19,0% auf 14,24 Milliarden Dollar gesunken.



Der Verkauf von Windows-Lizenzen an Gerätehersteller sei im Jahresvergleich um 39% zurückgegangen.



Kurzprofil Microsoft Corp.:



Die Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) ist ein weltweit führendes Softwareunternehmen. Die Gesellschaft bietet ein breites Spektrum an Software-Produkten und Dienstleistungen für verschiedene Nutzergeräte. Die Produktpalette erstreckt sich von den Windows-Betriebssystemen für PCs, Mobilgeräte und Netzwerke über Serversoftware für Client-Server-Umgebungen, Anwendungsprogramme und Desktop-Applikationen für Unternehmen sowie private Nutzer und Multimedia-Anwendungen bis hin zu Internet-Plattformen und Entwickler-Tools. Zusammen mit dem weltweit meistverwendeten Betriebssystem Windows bilden die Büroprogramme der Marke Office die Hauptstützen des Unternehmens.



Im Onlinebereich betreibt der Konzern die Internet-Suchmaschine Bing und die Abonnementversionen der neuesten Office-Varianten. Über den Internet-Telefondienst Skype stellt das Unternehmen seinen Kunden sowohl Sprach- als auch Videotelefonie zur Verfügung. Die Hardware-Sparte des Unternehmens bedient Microsoft Surface, eine Reihe verschiedener Tablets. Mit den Videospielkonsolen Xbox 360 und Xbox One platziert sich Microsoft außerdem an den Spitzenpositionen der Videospielbranche. 2016 übernahm der Technologie-Riese das Karriere-Netzwerk LinkedIn. (25.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Quartalszahlen: Microsoft bereitet sich auf eine Rezession vor - AktiennewsMicrosoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol Deutschland: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) gab gestern eine enttäuschende Umsatzprognose für das erste Quartal 2023 bekannt, die einen Ausverkauf vor der Eröffnungsglocke auslöste und die besser als erwarteten Ergebnisse des vierten Quartals 2022 überschattete, so die Experten von XTB.Die Umsätze seiner Kerngeschäftsbereiche, d.h. Windows und Office, seien bis Ende 2022 gesunken. Höhepunkte des jüngsten Quartalsberichts:Der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,32 Dollar habe die Schätzungen von Refinitiv von 2,29 Dollar übertroffen.Der Umsatz in Höhe von 52,75 Milliarden Dollar habe laut Refinitiv unter dem Konsens der Analysten von 52,94 Milliarden Dollar gelegen.Microsoft habe einen Umsatzanstieg von etwa 3,0% in der Region zwischen 50,5 und 51,5 Milliarden Dollar im vierten Quartal 2022 erwartet. Amy Hood, Chief Financial Officer des Unternehmens, habe gesagt, dass der PC-Markt weiterhin schrumpfe, was zu einem Rückgang des Geschäftssegments Personal Computing, zu dem Windows gehöre, um 17,0% gegenüber dem Vorjahr führen könnte.Der Gesamtumsatz sei um 2% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, was das langsamste Tempo seit 2016 sei. Der Nettogewinn sei auf 16,43 Milliarden Dollar von 18,77 Milliarden Dollar im Vorquartal gesunken.Microsofts Smart-Cloud-Umsatz sei um 18,0% auf 21,51 Milliarden Dollar gestiegen und habe damit leicht über dem Marktkonsens von 21,44 Milliarden Dollar gelegen.Die Einnahmen aus Azure und anderen Cloud-Diensten, die Microsoft nicht in Dollar ausweise, seien um 31% gestiegen und hätten damit leicht über den Prognosen der Wall Street gelegen. Im vorangegangenen Quartal habe das Wachstum dieses Segments bei 35% gelegen. Der Vorstand des Unternehmens erwarte, dass sich die Wachstumsdynamik des Azure-Segments verlangsamen werde.Heute würden Microsoft-Nutzer einen riesigen Cloud-Ausfall erleben, der mehrere seiner Produkte, darunter Teams und Outlook, beeinträchtige.