Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) (-9,8%) schickte mit dem jüngsten Quartalsbericht am gestrigen Tag den gesamten Automobilsektor auf Talfahrt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bei den deutschen Konkurrenten hätten sich die Abschläge in einer Bandbreite von -3,6% (BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF)) bis -2,6% (Porsche AG (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911)) bewegt.



AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T) (-10,4%) habe ebenfalls die Erwartungen verfehlt, nachdem sich sinkende Konsumentenausgaben deutlicher auf die Cash-Flows ausgewirkt hätten als erwartet. (21.04.2023/ac/a/m)

