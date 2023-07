Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EVs) und andere Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung seiner Festkörper-Lithium-Metall-Batterien. Das Unternehmen bietet eine Lithium-Metall-Batterie-Technologie an. (31.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kursrally beim amerikanischen Festkörper-Batterieentwickler QuantumScape gehe unvermindert weiter. Darüber dürfte sich der mit 18 Prozent beteiligte VW-Konzern freuen. Auf Jahressicht habe der Anteilsschein von QuantumScape 145 Prozent zugelegt, am Freitag sei der Kurs um knapp 24 Prozent explodiert - das sei der Grund.Um eins klar vorwegzunehmen, die veröffentlichten Quartalszahlen dürften nicht der Grund für den massiven Kursanstieg sein. Die Amerikaner hätten einen Verlust von 0,26 US-Dollar je Aktie gemeldet und damit die Schätzungen der Analysten verfehlt, diese hätten durchschnittlich mit einem Verlust von 0,22 Dollar gerechnet. Für das massive Kursplus am Freitag dürfte die Äußerung des Unternehmens sein, bis 2026 erste Einnahmen aus dem Verkauf der Batterie-Technologie zu generieren.QuantumScape möchte mit seiner anodenfreien Festkörper-Lithium-Metall-Batterietechnologie die Elektromobilität revolutionieren. Der Vorteil dieser Technologie liege in der größeren Reichweite, schnelleren Ladezeiten und längerer Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.Ein Investment in die Aktie ist hochspekulativ, gerade nach den exorbitanten Kursgewinnen in der jüngsten Vergangenheit. Sollte der Konzern allerdings seinen Plan zur Kommerzialisierung realisieren, könnten weitere Kursgewinne möglich sein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2023)