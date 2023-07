Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EVs) und andere Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung seiner Festkörper-Lithium-Metall-Batterien. Das Unternehmen bietet eine Lithium-Metall-Batterie-Technologie an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Großaktionär VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) dürfte sich über die satten Kursgewinne von mehr als 70 Prozent seit Jahresanfang bei QuantumScape, einem Batterieentwickler von Festkörper-Lithium-Metall-Batterien, freuen. Alleine im Juni habe die Aktie mehr als 20 Prozent zulegen können. Das seien die Gründe.Den Startschuss zum Kursanstieg bei QuantumScape dürfte unter anderem auf eine Mitteilung vom japanischen Autobauer Toyota ( ISIN JP3633400001 WKN 853510 ) im Juni zurückzuführen sein. Die Japaner hätten bekannt gegeben, einen "technologischen Durchbruch" bei ihrer Festkörperbatterie erlangt zu haben. Nach Angaben von Toyota solle bis spätestens 2028 die kommerzielle Produktion starten.Einen weiteren Auslöser für den Kursboost habe eine Investorenkonferenz Ende Juni geliefert. Hier hätten die Amerikaner sechs weitere Vereinbarungen für den Einsatz der Feststoff-Batterie mit führenden Automobilherstellern, darunter VW, verkündet. QuantumScape sehe sich auf einem guten Weg einen Akku herzustellen, der wesentlich schneller geladen werden könne als ein herkömmlicher Lithium-Ionen-Akku. Die Nachrichten würden von der Börse immer noch honoriert, die Aktie setze den Aufwärtstrend unvermindert fort.Ein Investment in das Unternehmen ist hochspekulativ, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur QuantumScape. Sollten die Amerikaner allerdings weitere Erfolge bei der Feststoffbatterie-Technologie vorweisen können, seien weitere Kursgewinne durchaus realistisch. (Analyse vom 11.07.2023)