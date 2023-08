Börsenplätze QuantumScape-Aktie:



Kurzprofil QuantumScape Corporation:



QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) beschäftigt sich mit der Entwicklung von Batterietechnologie für Elektrofahrzeuge (EVs) und andere Anwendungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung seiner Festkörper-Lithium-Metall-Batterien. Das Unternehmen bietet eine Lithium-Metall-Batterie-Technologie an. (04.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QuantumScape-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von QuantumScape Corporation (ISIN: US74767V1098, WKN: A2QJX9, NYSE-Symbol: QS) unter die Lupe.Nachdem der Festkörper-Batteriehersteller seit Jahresanfang in der Spitze mehr als 140 Prozent Kursgewinne habe verbuchen können, habe eine Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag zu herben Kursverlusten geführt. Die QuantumScape-Aktie habe den Handel in den USA mit einem satten Minus von zwanzig Prozent beendet.QuantumScape habe mit dem Plan zur Kapitalbeschaffung von 300 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe zusätzlicher Aktien die Börse überrascht. Die logische Konsequenz dieser Ankündigung führe zur Verwässerung bei den Anteilsscheinen und dementsprechend zu heftigen Kursverlusten. Die Amerikaner hätten keine weiteren Details zu der geplanten Aktienplatzierung genannt.QuantumScape ist nur für hochspekulative Anleger einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". Diese sollten vor dem Einstieg zunächst die Details zur Kapitalmaßnahme abwarten, aktuell ergebe sich kein Handlungsbedarf. Sollte der Konzern zukünftig wesentliche Fortschritte bei der Kommerzialisierung der anodenfreien Festkörper-Batterietechnologie vorweisen, dürfte die Aktie positiv reagieren. Der Volkswagen-Konzern ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) scheine an die Technologie zu glauben - die Wolfsburger würden zu den Großaktionären von QuantumScape zählen. (Analyse vom 04.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link