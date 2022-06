Ein "Dividendenkönig" sei ein Unternehmen, das seit mindestens 50 Jahren seine Dividende erhöhe. Pepsico gehöre seit diesem Jahr zu dieser elitären Gruppe, während Johnson & Johnson und Cincinnati Financial ihre Dividenden seit mehr als 60 Jahren in Folge erhöht hätten, was sie zu 'Dividendendiamanten' mache.



Aktien hätten sich als eine hervorragende langfristige Anlageklasse erwiesen und seien ein wichtiger Bestandteil jeder Vermögensallokation. Aber da der Zinsstraffungszyklus nur einer von mehreren wirtschaftlichen Gegenwinden sei, werde die ungezügelte Begeisterung für Aktien durch vorsichtigen Optimismus ersetze. Dies spreche für eine Fokussierung auf qualitativ hochwertige Einkommenstitel, die von steigenden Märkten profitieren könnten und gleichzeitig einen gewissen Schutz bieten würden, falls die Märkte ins Wanken geraten würden.

Qualitätsdividendenwerte würden sich über einen Marktzyklus hinweg besser entwickeln. Ein Vergleich der Rendite des MSCI AC World Index mit dem höchsten Qualitätsquintil innerhalb dieses Index sei aufschlussreich.



Im Zeitraum vom 31. Dezember 2012 bis zum 31. März 2022 sei der MSCI AC World Index um 211% gestiegen, aber das höchste Qualitätsquintil innerhalb dieses Index (gemessen an der Eigenkapitalrendite und der Nettoverschuldung/EBITDA) sei um 368% gestiegen.



Die Aegon Global Equity Income-Strategie ziele auf eine Ertragsprämie von 30% gegenüber dem breiteren globalen Aktienmarkt ab, der durch den MSCI All Country World Index definiert sei.



Die Vergangenheit zeige, dass sich das Dividendenwachstum bei Aktien mit einer Dividendenrendite von über 4% deutlich verlangsame. Bei über 5% werde das Wachstum vernachlässigbar und bei über 6% würden die Dividenden in der Regel sinken. Aegons "Sweet Spot" für die Dividendenrendite liege zwischen 2% und 4%, da dies den optimalen Kompromiss zwischen Prämieneinkommen und Einkommenswachstum darstelle. (23.06.2022/ac/a/m)







Angesichts der schwachen Aktienmärkte ist es für Anleger an der Zeit, "Dividenden-Aristokraten", "-Könige" und "-Diamanten" zur Aufstockung ihrer Portfolios in Betracht zu ziehen, so Mark Peden, Investment Manager, Global Equities, bei Aegon Asset Management.Unternehmen, die ihre Dividende über mehrere Jahrzehnte hinweg jedes Jahr erhöht hätten, sollten in einem Umfeld hoher Inflation, steigender Zinsen und zunehmender Ängste vor einer wirtschaftlichen Rezession nicht ignoriert werden.Sogenannte "Dividenden-Aristokraten", "Dividenden-Könige", und "Dividenden-Diamanten", seien ein guter Ausgangspunkt für die Bewertung von Qualitätsaktien, welche in vielen Fällen bekannte Unternehmen seien. Nur qualitativ hochwertige Unternehmen könnten über so lange Zeiträume wachsende Dividenden erzielen.