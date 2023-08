Was sind Finanzinfluencer?

Die Rolle von Finanzinfluencern in Social Media

Sie nutzen ihre Reichweite und ihre Erfahrungen, um Anleger und Privatpersonen, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, zu einem besseren Lifestyle zu verhelfen. Dies gilt in der Regel auch für Finanzinfluencer und wie jedem Menschen wahrscheinlich klar ist, geht es ihnen vor allem darum, ihren Followern zu helfen, die finanzielle Situation zu verbessern.



Natürlich gibt es, wie auch in jedem anderen Bereich, Influencer, die sich auf bestimmte Themen konzentrieren. Durch ihre Empfehlungen und Meinungen können Follower oft bessere Entscheidungen treffen und ihr eigenes Wissen über die Finanzwelt stark verbessern.



Leider gibt es aber auch immer wieder neue Influencer, die sich ihre Follower gekauft haben und es nur darauf absehen andere Menschen zu betrügen. Außerdem gibt es auch Social-Media-Nutzer, die sich zwar als Influencer ausgeben, aber eigentlich selbst gar keine wertvolle Expertise haben.



Dies birgt viele Gefahren und Risiken und kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass Nutzer, die diesen Finanzinfluencern vertrauen, ihr ganzes Erspartes verlieren.



Worauf bei der Wahl eines Finanzinfluencers achten?

Es ist sehr wichtig, dass interessierte Personen einen Finanzinfluencer, wie auch alle anderen Influencer, auf Herz und Nieren prüfen. Das heißt, es sollte nicht nur nach der Anzahl der Follower geschaut werden.



Am besten ist es, die Angaben des Finanzinfluencer selbst zu überprüfen. Suchmaschinen und die Social-Media-Plattformen selbst verraten oft viel über die Influencer. Dabei sollte natürlich unbedingt die Erfahrung und der berufliche Werdegang des Influencers angesehen werden.



Von einem Finanzinfluencer, der selbst keine Erfahrungen hat, sollten keine wertvollen Informationen, Tipps und Tricks erwartet werden. Mit einem guten Finanzinfluencer können Follower ihre Chancen jedoch drastisch erhöhen, zukünftig ein besseres Finanzmanagement zu erreichen.



Chancen für Anleger durch Finanzinfluencer

Die wohl größte Chance eines Followers, der einen guten Finanzinfluencer gefunden hat, besteht darin, von dessen Erfahrung und Expertise zu profitieren. Es gibt Finanzinfluencer, die jahrelange Erfahrungen im Bereich Finanzen haben.



Die Tipps, Tricks und Ratschläge eines solchen Finanzinfluencers können weitaus wertvoller sein als vom Bänker oder eines anderen Beraters. Das Beste ist, dass auf die Inhalte der Influencer immer und überall zugegriffen werden kann und das zum Großteil sogar kostenlos.



Bei einem Banker oder einem anderen Berater muss dafür natürlich erst ein Termin vereinbart werden und die Informationen in der Regel teuer bezahlt werden. Die Chancen für Social-Media-Nutzer sind also sehr groß.



Es sollten aber nie die Risiken vergessen werden. Von Influencern, die keine ausreichende Ausbildung und Erfahrung haben, sollten unerfahrene Menschen unbedingt Abstand halten.









