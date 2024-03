Tradegate-Aktienkurs Qorvo-Aktie:

112,68 EUR +2,08% (04.03.2024, 11:55)



NASDAQ-Aktienkurs Qorvo-Aktie:

119,678 USD +4,48% (01.03.2024, 22:00)



ISIN Qorvo-Aktie:

US74736K1016



WKN Qorvo-Aktie:

A12CY9

Ticker-Symbol Qorvo-Aktie:

2QO



NASDAQ-Symbol Qorvo-Aktie:

QRVO



Kurzprofil Qorvo Inc.:

Qorvo Inc. (ISIN: US74736K1016, WKN: A12CY9, Ticker-Symbol: 2QO, NASDAQ-Symbol: QRVO) ist ein Halbleiterunternehmen mit Sitz in Greensboro (US-Bundesstaat North Carolina), das fortgeschrittene Radiofrequenzprodukte entwirft, entwickelt und produziert. Das US-Unternehmen entstand 2015 durch den Zusammenschluss der beiden marktführenden Firmen RFMD und TriQuint Semiconductor. Zum Angebot von Qorvo gehören Produkte beider Marken: Verstärker, Kontrollsysteme, Transistoren, Filter und Duplexer, Frequenzwandler, Schalter und Oszillatoren sowie weitere Komponenten. (04.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Qorvo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Qorvo Inc. (ISIN: US74736K1016, WKN: A12CY9, Ticker-Symbol: 2QO, NASDAQ-Symbol: QRVO) unter die Lupe.Der US-Halbleiterkonzern habe am 1. Februar den Startschuss für eine Kursrally geliefert. Die Quartalszahlen von Qorvo überzeugend gewesen, die Aktie habe daraufhin deutlich zugelegt. Charttechnisch sehe es jetzt hochspannend aus, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 04.03.2024)Die Sendung mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Qorvo-Aktie: