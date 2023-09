Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (11.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das sei eine Überraschung: QUALCOMM habe am Montag gesagt, dass das Unternehmen Apple bis 2026 mit 5G-Modems für Smartphones beliefern werde. Wall Street-Analysten hätten zuvor gesagt, dass sie davon ausgegangen seien, dass Apple ab 2024 ein intern entwickeltes 5G-Modem verwenden würde. Die QUALCOMM-Aktie könne heute profitierenDie fortgesetzten Verkäufe an Apple würden das Mobiltelefongeschäft von QUALCOMM ankurbeln, das in dem im Juni abgeschlossenen Quartal einen Umsatz von 5,26 Milliarden US-Dollar verzeichnet habe, und könnten den Verlust eines wichtigen Kunden abmildern. Laut einer UBS-Schätzung würden etwa 21 Prozent des Umsatzes von QUALCOMM im Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 44,2 Milliarden US-Dollar von Apple stammen.QUALCOMM beliefere Apple derzeit mit 5G-Modems für seine iPhones, aber Apple habe daran gearbeitet, seine eigenen Modems zu bauen, um von QUALCOMM-Chips wegzukommen. Apple habe die Smartphone-Modemsparte von Intel gekauft, um 2019 ein eigenes Modem zu bauen. Analysten seien jedoch der Meinung, dass es für Apple aufgrund der Komplexität der Chips von QUALCOMM schwierig sein werde, sich von ihnen zu lösen.QUALCOMM gehe davon aus, dass das Unternehmen nur 20 Prozent der Modems liefern werde, die für die Markteinführung von Apples Smartphones im Jahr 2026 benötigt würden, was darauf hindeute, dass das Unternehmen wahrscheinlich immer noch mit einem Rückgang des Apple-Geschäfts rechne. Nach Angaben von QUALCOMM habe man die eigene Prognose bislang nicht upgedatet."Der Aktionär" habe die QUALCOMM-Aktie zuletzt mit Halten eingestuft. Das Papier ist nur für geduldige Anleger interessant, die auch Interesse an der Dividende des Unternehmens haben, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur QUALCOMM-Aktie. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link