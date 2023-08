Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

106,82 EUR -9,75% (03.08.2023, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

129,27 USD -2,13% (02.08.2023, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (03.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Analyst Harsh Kumar von Piper Sandler:Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, bestätigt das Anlagevotum für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) mit "overweight".Die Ergebnisse und Prognosen von QUALCOMM seien "größtenteils nicht beeindruckend" gewesen, aber Piper Sandler sei der Ansicht, dass QUALCOMM "ausreichend" durch den Gegenwind bei Mobiltelefonen und globalen Überbeständen manövriere und dies tun müsse, bevor das Wachstum wieder aufgenommen werden könne.Das Unternehmen gehe von einem Wachstum im Dezember-Quartal aus, da es glaube, dass der Anstieg von Apple in Verbindung mit einem saisonalen Android-Quartal eintreten werde, und füge hinzu, dass es "zuversichtlich sei zu sagen", dass QUALCOMM offenbar keine Anteile verliere und in der Lage sein könnte, in der zweiten Hälfte des GJ24 ein bedeutendes Wachstum zu zeigen.Harsh Kumar, Analyst von Piper Sandler, stuft die Aktie von QUALCOMM weiterhin mit "overweight" ein und erhöht das Kursziel von 120 auf 140 USD. (Analyse vom 03.08.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie: