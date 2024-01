Daher kommen wir auf ein Kursziel von USD 170,00 für die Aktie und bestätigen damit unsere letzte Kaufempfehlung, so Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zu QUALCOMM. Das Kursziel ergebe sich aus einem relativen Bewertungsansatz unter Verwendung von Konsensschätzungen für die nächsten zwölf Monate. (Analyse vom 23.01.2024)



Wien (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) weiterhin zu kaufen.Unter Vorjahresquartal, aber über den Erwartungen. Der US-amerikanische Halbleiter-Hersteller habe Anfang November des Vorjahres das Zahlenwerk zum abgelaufenen vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2022/23 publiziert. Der Umsatz habe sich auch in diesem Quartal verringert und sich um 24% zum Vorjahresquartal reduziert. Mit USD 8,7 Mrd. sei dieser aber leicht über den Konsensschätzungen ausgefallen. Der Gewinn je Aktie habe sogar um 35% nachgegeben. Mit USD 2,02 liege dieser aber 6% über dem Konsensus.Mit Blick auf QUALCOMMs einzelne Segmente habe erneut nur die Automotivsparte mit einem Plus von 15% positiv in Erscheinung treten können, da diese vom anhaltend hohen Halbleiterbedarf in der Automobilindustrie profitiere. Der Bereich IoT habe einen Umsatzrückgang von -31% verzeichnen müssen, während die größte Sparte, Handsets, welche sich auf Lösungen für Smartphones spezialisiere, unter der sinkenden Nachfrage nach Endgeräten gelitten und dadurch einen Rückgang von -27% zu verbuchen gehabt habe.QUALCOMM zähle zur Gattung der "Fabless" (ohne eigene Fabriken) Halbleiterhersteller. Die Geschäftstätigkeit fokussiere sich somit auf die Entwicklung, das Design und die Vermarktung von Halbleiterlösungen. Die Produktion selbst werde hauptsächlich von sogenannten Foundries (Drittherstellern) übernommen. Einerseits verringere dies die Fixkosten, die durch die Instandhaltung von Fertigungsanlagen entstehen würden. Andererseits gebe man in Phasen hoher Nachfrage einen Teil der Preismacht an die Fertigung ab. Zu den Flaggschiffprodukten würden vor allem Lösungen im Mobilfunkbereich gehören, welche so gefragt seien, dass Unternehmen sogar bereit seien, QUALCOMM zusätzlich Lizenzgebühren für die Verwendung der Chips zu zahlen. Deshalb gliedere QUALCOMM die Umsätze in Technologies (QCT) sowie Lizenzgebühren (QTL). QCT werde des Weiteren unterteilt in Handsets, Automotive und IoT.Anfang 2024 habe QUALCOMM eine neue KI-basierte Chip-Architektur angekündigt, die realistischere Mixed- und Virtual-Reality-Erlebnisse ermöglichen solle. QUALCOMM habe bekannt gegeben, dass Samsung und Google den Snapdragon XR2+ Gen 2 in ihren kommenden Mixed-Reality-Geräten einsetzen würden. Dies sei ein Versuch, diesen Geräten zu helfen, mit Apples Vision Pro-Headset zu konkurrieren, das Anfang Februar für Verbraucher in Nordamerika erhältlich sein werde.Darüber hinaus habe Qualcomm kürzlich weitere Kooperationen mit anderen Unternehmen aus verschiedenen Branchen abgeschlossen oder verlängert. So werde der Halbleiterhersteller weiterhin Snapdragon-Prozessoren für Sonys Smartphones liefern, während QUALCOMMs Produkte in der Automobilindustrie bei Hyundai, BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) und Amazons AWS zum Einsatz kämen. Auch Meta ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX ) gehöre zu den Geschäftspartnern und greife beispielsweise neben Hyundai auf AIChips von QUALCOMM zurück.Die Prognosen für den Smartphone-Markt seien optimistisch, mit einem Anstieg der Auslieferungen um 3% im Jahr 2024 und um 5% bis 2025 auf 1,2 Mrd. Geräte. Eine treibende Kraft werde die künstliche Intelligenz bzw. die "Edge AI" sein. Das Zeitalter der "Edge AI", in dem KI-Prozesse nicht mehr in der Cloud, sondern auf dem PC oder Smartphone verarbeitet würden, sei eine große Chance für QUALCOMM. Der Konzern setze bereits auf diesen Trend und bringe Metas LLaMA2 auf seine Chips, um personalisierte KI-Assistenten zu erstellen, ohne dass die Nutzer:innen Daten in der Cloud vorhalten müssten. Außerdem würdendie Verarbeitungsprozesse auf dem Gerät schneller ablaufen, wenn man die KI nach etwas frage.Die Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform von QUALCOMM stecke in Samsungs ( ISIN US7960502018 WKN 881823 ) neuestem Flaggschiff, dem Galaxy S24. Mit der Galaxy S24-Serie führe Samsung Galaxy AI ein und ermögliche neue Erlebnisse mit KI-Funktionen, einer fortschrittlichen Kamera in professioneller Qualität, Gaming-Erlebnissen und ultraschneller Wi-Fi-Konnektivität. Samsung und QUALCOMM würden als Marktführer in diesem neuen KI-Smartphone-Segment gelten, da sie mit ihren aktuellen Produktangeboten und Fähigkeiten als "First Mover" eine Vorreiterrolle einnähmen. Es werde erwartet, dass Samsung in den nächsten zwei Jahren einen Marktanteil von 50% erreichen werde.Im Jahr 2023 hätten GenAI-Smartphones noch 4% des Marktes ausgemacht, bis Ende dieses Jahres werde sich dieser Anteil jedoch mehr als verdoppeln. Es werde erwartet, dass bis 2027 mehr als eine halbe Milliarde GenAI-Smartphone-Geräte ausgeliefert würden und somit einen generellen Marktanteil von 40% erreichen würden. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht von Counterpoint Research prognostiziere, dass QUALCOMM in den nächsten zwei Jahren mehr als 80% des Marktes für GenAI-Smartphonechips erobern werde.Für das nächste Quartal erwarte QUALCOMM einen Umsatz zwischen USD 9,1 Mrd. und USD 9,9 Mrd. sowie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie zwischen USD 2,25 und USD 2,45. Die Aussichten würden sich vollständig mit dem Konsensus decken.Das allgemeine Branchenumfeld biete QUALCOMM in den kommenden Jahren mehrere Möglichkeiten für ein deutliches Umsatzwachstum. Zum einen sei die Konsolidierung des Halbleitermarktes abgeschlossen und bis 2024 werde wieder ein starkes Wachstum in allen Segmenten erwartet. Zum anderen erhole sich der für QUALCOMM immens wichtige Smartphone-Markt. Auch die Entwicklungen rund um KI, Automotive und IoT dürften als Katalysatoren wirken.Frankly speaking, sähen die Analysten der RBI trotz der Kursrally seit Oktober, die mittlerweile zu einem Anstieg von über 35% geführt habe, die Aktie von QUALCOMM weiterhin als attraktiv bewertet. Im Vergleich zum Gesamtmarkt weise das Unternehmen nämlich immer noch einen Discount auf.