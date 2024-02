NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

148,53 USD +1,75% (31.01.2024, 21:59)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (01.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse der Citigroup:Citigroup streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).Der Halbleiterhersteller und Anbieter von Produkten für Mobilfunkkommunikation habe gute Ergebnisse vorgelegt, habe jedoch unter dem Konsens gelegen, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Als Citigroup die QUALCOMM-Aktie auf "buy" hochgestuft habe, sei die US-Bank der Meinung gewesen, dass QUALCOMM von Samsung Marktanteile gewinnen würde und die Aktie zu einer höheren Bewertung gehandelt werden sollte, da man von einem Beat-and-Rise-Zyklus ausgegangen sei. "Wir hätten uns geirrt", räume Citigroup ein. Die QUALCOMM-Aktie liege innerhalb von 10% des Kursziels und es scheine, dass der Zyklus des Kursanstiege zu Ende gehe.Citigroup hat in einer aktuellen Aktienanalyse die QUALCOMM-Aktie von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 160 USD bestätigt. (Analyse vom 01.02.2024)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:135,00 EUR +0,28% (01.02.2024, 14:36)