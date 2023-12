NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

132,94 USD +2,29% (07.12.2023, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (08.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley senken ihre Einschätzung für die Aktie von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) von "overweight" auf "equal-weight".Morgan Stanley habe gleichzeitig seine Brancheneinschätzung für Halbleiter von "in-line" auf "attractive" umgestuft. Das Unternehmen sage, dass sich seine fundamentale Einschätzung auf der Geräteseite positiver entwickele, da die Bestandskorrektur ihren Lauf nehme und es sein Smartphone-Engagement von der Verteidigung in die Offensive verlagere, indem es QUALCOMM herabstufe und Qorvo von "equal-weight" auf "overweight" hochstufe.Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Aktie von QUALCOMM von "overweight" auf "equal-weight" zurück. (Analyse vom 07.12.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:121,68 EUR -1,17% (08.12.2023, 11:39)