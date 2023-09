NASDAQ-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:

110,28 USD +3,90% (11.09.2023, 22:00)



ISIN QUALCOMM-Aktie:

US7475251036



WKN QUALCOMM-Aktie:

883121



Ticker-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCI



NASDAQ-Symbol QUALCOMM-Aktie:

QCOM



Kurzprofil QUALCOMM Inc.:



QUALCOMM (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM) ist ein führender Technologiekonzern, der sich hauptsächlich auf die Entwicklung der CDMA-Mobilfunktechnologie konzentriert. CDMA (Code Division Multiple Access) ist neben GSM einer der weltweit wichtigsten Mobilfunkstandards. Darüber hinaus entwickelt QUALCOMM verschiedene Lösungen für die drahtlose Sprach- und Datenkommunikation. Ein Großteil der Module bei Smartphones stammt von QUALCOMM. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



San Francisco (www.aktiencheck.de) - QUALCOMM-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Wells Fargo Advisors erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die von QUALCOMM Inc. (ISIN: US7475251036, WKN: 883121, Ticker-Symbol: QCI, NASDAQ-Symbol: QCOM).In einer überraschenden, kurzen und wichtigen Ankündigung habe QUALCOMM eine Pressemitteilung herausgegeben, die besage, dass sein 5G Modem-RF System von Apple durch das iPhone 18 verwendet werden werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Schlüsselfrage sei nun, ob Apple schließlich sein eigenes 5G-Modem entwickeln könne.Wells Fargo Advisors hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Rating für die QUALCOMM-Aktie bestätigt und das Kursziel von 95 auf 100 USD angehoben. (Analyse vom 07.09.2023)Börsenplätze QUALCOMM-Aktie:Tradegate-Aktienkurs QUALCOMM-Aktie:102,50 EUR -0,08% (12.09.2023, 14:46)